Advertisement
trendingNow13103616
Hindi Newsबॉलीवुडअपने काम में अब मजा नहीं आ रहा...पंकज त्रिपाठी का शॉकिंग फैसला, बोले- ऊब और थकान महसूस होने लगी

'अपने काम में अब मजा नहीं आ रहा...'पंकज त्रिपाठी का शॉकिंग फैसला, बोले- ऊब और थकान महसूस होने लगी

Pankaj Tripathi ने एक्टर से छोटा ब्रेक लेने का फैसला किया है. इन्होंने कहा कि वो अब बोर हो गए हैं और कुछ सिलेक्टेड फिल्में ही करेंगे. एक्टर का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंकज त्रिपाठी
पंकज त्रिपाठी

Pankaj Tripathi On Taking A Break From Acting: जब भी एक्टिंग के धुरंधरों की बात होती है जो आजकल सबसे पहले नाम जुबा पर पंकज त्रिपाठी का होता है. इन्होंने 'मिर्जापुर' के कालीन भैया से लेकर 'क्रिमिनल जस्टिस' के वकील तक कुछ ऐसे किरदार निभाए कि लोगों के दिलों में इनकी एक ऐसी छाप है जो कई पीढ़ियों तक धुंधली नहीं होगी. लेकिन, हाल ही में दिए इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वो एक्टिंग के बोर हो गए हैं. सिर्फ ईएमआई और सर्वाइवल के लिए अभिनय नहीं कर सकते.एक्टर का ये बयान आग की तरह वायरल हो रहा है.

ब्रेक की बहुत जरूरत

वैरायटी इंडिया से बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा- 'मैं प्रोजेक्ट्स पर बैक टू बैक काम कर रहा हूं. ऊब और थकान महसूस होने लगी है. अपने काम में अब मजा नहीं आ रहा है. एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी. अब मैं ज्यादा सोच समझकर काम सिलेक्ट करता हूं. घर से बाहर सिर्फ उसी काम के लिए निकलता हूं जो मुझे एक्साइट करें.हर आने वाले प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहता.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mridula Tripathi (@mrids_)

 

 

4 मिनट 58 सेकेंड का वो रोमांटिक गाना...जिसे सुनते ही जवां हो जाता है दिल, 53 साल बाद भी इस गाने में कुछ ऐसी है कशिश, तड़प उठते हैं आशिक

 

मीनिंग फुल सिनेमा की तरफ फोकस 

एक्टर ने आगे कहा- 'मैं जीवन के उस रोमांच और कलात्मक सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिंग करता हूं. इसे फाइनेंशियल या फिर जीव चलाने वाले काम की तरह नहीं कर सकता. मैं इसे जारी रखना चाहता हूं. देखना चाहता हूं कि क्या ये लंबे समय तक मेरे लिए कारगर साबित होता है.मैं अब मीनिंग फुल सिनेमा की तरफ फोकस करना चाहता हूं. भारत में लोग मूवीज मनोरंजन के लिए देखते हैं. इसी वजह से यहां पर एंटरटेनमेंट टैक्स है. लेकिन, कहानी सुनाना सिर्फ कोई मनोरंजन नहीं है. उसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो आपको बहुत कुछ कह के जाए या मैसेज देकर जाए.' आपको बता दें, एक्टर के अलावा प्रोड्यूसर भी बन गए हैं. बीते साल नवंबर में वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' आई थी जिसके यही प्रोड्यूसर थे. ये जल्द ही 'मिर्जापुर' फिल्म में नजर आने वाले हैं.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

pankaj tripathi

Trending news

क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
Lok Sabha Speaker Removal Process
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, हंगामे के चलते सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्रवाई
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, हंगामे के चलते सुबह 11 बजे तक स्थगित हुई सदन की कार्रवाई