'उसके बारे में जो बातें करते हैं...' 'मिर्जापुर' में बीना त्रिपाठी रोल पर बोंली रसिका दुग्गल

Mirzapur सीरीज को 5 साल हो गए हैं. जिसके बाद अब इस पर फिल्म बन रही है. जिसमें एक बार फिर से बीना त्रिपाठी के रोल में रसिका दुग्गल नजर आएंगी. अपने इसी किरदार के बारे में रसिका ने बात की.

 

Oct 22, 2025, 09:54 PM IST
रसिका दुग्गल
रसिका दुग्गल

Mirzapur 5 Years: 'मिर्जापुर 2' को रिलीज हुए 5 साल पूरे हो गए. इस मौके पर सीरीज में बीना त्रिपाठी का किरदार निभाने वाली रसिका दुग्गल ने कई बातें बताईं. इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में अपने रोल के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह ‘मिर्जापुर द फिल्म’ में फिर से इस किरदार को बड़े पर्दे पर जी पाएंगी.

बीना को फिर से पा सकूं...

रसिका दुग्गल ने कहा- 'हर बार जब मैं मिर्जापुर में वापस आती हूं, तो एक घबराहट के साथ ही मन एक्साइटेड रहता है. मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है—'काश मैं अपनी बीना को फिर से पा सकूं!'  इस शो और किरदारों के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है कि असली चुनौती यह है कि बीना बनकर मैं जो महसूस करती हूं, उसके प्रति सच्ची रहूं, बजाय इसके कि लोग उसके बारे में जो बातें करते हैं, उनके आगे झुक जाऊं, ताकि उसमें कुछ नयापन जोड़ पाऊं.'

A post shared by Rasika (@rasikadugal)

 

'मिर्जापुर' फिल्म में आएंगी नजर

उन्होंने आगे कहा, 'लोग बदलते हैं और किरदार भी. इस बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है - और बहुत मजेदार भी.' बहुत जल्द रसिका दुग्गल ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ में अपने इस किरदार को बड़े पर्दे पर निभाती दिखाई देंगी. इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और रसिका अपने इस किरदार को फिर से दर्शकों के सामने पेश करेंगी. इस फिल्म में अली फजल एक बॉडी-बिल्डर के रूप में दिखाई देंगे, इसके लिए उन्होंने जमकर ट्रेनिंग भी ली है.क्राइम-थ्रिलर फिल्म ‘मिर्जापुर’ में गद्दी के लिए लड़ते बाहुबलियों का संसार दिखाया जाएगा.

'तुम मरे नहीं हो..मेरे साथ हो..'सिंगर ऋषभ टंडन की मौत से टूट गईं वाइफ ओलेसा, लिखा दिल तोड़ने वाला पोस्ट

 

कई जगहों पर हो रही शूटिंग

इस फिल्म से सीरीज के किरदारों की बड़े पर्दे पर वापसी होगी. इसमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू के रूप में अली फजल और मुन्ना के रूप में दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार दिखाई देंगे. इस सीरीज की शूटिंग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हुई थी. इस बार भी इसकी शूटिंग इन्हीं जिलों में हो रही है. यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी. फिल्म में जितेंद्र कुमार, रवि किशन और मोहित मलिक जैसे नए कलाकार भी हैं. इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

 

 

 

 

