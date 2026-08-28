/मिर्जापुर दा मूवी का भौकाल, 31 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग, बड़े पर्दे पर दिखेगाी मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित की जंग

पंकज त्रिपाठी की पॉपुलर वेब सीरीज की फिल्म मिर्जापुर दा मूवी इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. ओटोटी पर धूम मचाने के बाद मिर्जापुर सीरीज की फिल्म थिएटर में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. फैंस लंबे समय से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंद तारीख का भी ऐलान हो गया है.
मिर्जापुर दा मूवी का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया है. फिल्म मेकर्स ने फिल्म के टीजर और पोस्टर के जरिए फिल्म को लेकर बज बनाया हुआ है. फिल्म मेकर्स ने खुलासा कर दिया है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग कब शुरू हो गई. फिल्म की की एडवांस बुकिंग 31 अगस्त को शुरू होने वाली है. मिर्जापुर के फैंस फिल्म की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं. ऐसे में फिल्म पहले दिन अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं.
फिल्म का डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है. मिर्जापुर सीरीज को भी गुरमीत सिंह ने ही डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी में पास्ट दिखाया जाएगा. कैसे फिल्म की कहानी अतीत से शुरू होगी. फिल्म में मिर्जापुर से लेकर रेगिस्तान के रेत की कहानी को दिखाया जाएगा. मिर्जापुर फिल्म में कुछ नए किरदार देखने को मिलेंगे. कहा जा रहा है कि फिल्म में ऐसे किरदार देखने को मिलेंगे जिसे सीरीज में नहीं दिखाया गया है.
फिल्म में रवि किशन और जीतेंद्र की एंट्री हुई है.कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी हैं. इसके अलावा फिल्म में दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, श्रिया पिलगांवकर, रसिका दुग्ग और श्वेता त्रिपाठी शर्मा समेत कई स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म हिंदी भाषा के अलावा तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी. फिल्म 4 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियो के बैनर तले बनी हैं.
मिर्जापुर वेब सीरीज को ओटीटी पर काफी पसंद किया गया था. सीरीज का पहला सीजन साल 2016 में आया था. मिर्जापुर वेब सीरीज की कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया था. सीरीज का एक-एक किरदार वायरल हुआ था. पंकज त्रिपाठी का कालीन भाइया के किरदार से लेकर अली फजल के गुड्डू पंडित के किरदार तक. इस सीरीज को लोगों का काफी प्यार मिला है. लोगों को उम्मीद है कि फिल्म को भी लोग काफी पसंद करेंगे.