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मिर्जापुर दा मूवी का भौकाल, 31 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग, बड़े पर्दे पर दिखेगाी मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित की जंग

मिर्जापुर दा मूवी इन दिनों काफी चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है. फिल्म की ए़डवांस बुकिंग 31 अगस्त से शुरू होगी.

Written ByShilpa
Published: Aug 28, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:49 PM IST
मिर्जापुर दा मूवी का भौकाल, 31 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग, बड़े पर्दे पर दिखेगाी मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित की जंग

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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