अली फजल का ट्रांसफॉर्मेशन देख इंटरनेट पर मचा बवाल, 'गुड्डू पंडित' ने फैंस को दिया सरप्राइज

Mirzapur The Movie: अगर आप भी मिर्जापुर के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. ओटीटी पर अपनी छाप छोड़ने के बाद अब गुड्डू भैया सिनेमाघरों में तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. 'मिर्जापुर द मूवी' का ट्रेलर रिलीज होते ही अली फजल का बीस्टली और मस्कुलर लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस गुड्डू पंडित के इस नए और खतरनाक अवतार को देखकर हैरान हैं.
'मिर्जापुर द मूवी' भारतीय वेब सीरीज के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है. यह भारत की पहली ऐसी सीरीज है जो बड़े पर्दे पर फिल्म के रूप में पेश की जा रही है. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही अली फजल यानी गुड्डू भैया का नया रूप सबसे ज्यादा चर्चा में है. इस बार गुड्डू पंडित पहले से ज्यादा चौड़े, ताकतवर और खतरनाक नजर आ रहे हैं.
पहलवान बनने के लिए की दिन-रात मेहनत
गुड्डू पंडित का कैरेक्टर शुरू से ही एक पहलवान का रहा है. लेकिन फिल्म के बड़े कैनवास को ध्यान में रखते हुए अली फजल ने अपनी बॉडी पर जमकर पसीना बहाया है. उन्होंने एक एक्सपर्ट रेसलिंग ट्रेनर के तहत ट्रेनिंग ली. इसमें स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग शामिल थी. उनका मकसद सिर्फ मसल्स बनाना नहीं था, बल्कि बॉडी के मूवमेंट और फाइटिंग स्टाइल को भी पूरी तरह से बदलना था.
फैंस के रिएक्शन पर क्या बोले अली फजल?
अपने इस नए अवतार पर बात करते हुए अली फजल ने कहा कि ट्रेलर को मिल रहा रिस्पॉन्स सच में कमाल का है. गुड्डू हमेशा से एक फिजिकल कैरेक्टर रहा है, लेकिन फिल्म का पैमाना बहुत अलग होता है. मैं चाहता था कि वह स्क्रीन पर ज्यादा बड़ा, मजबूत और डरावना दिखे. फैंस का ऐसा रिएक्शन देखना बेहद खुशी देने वाला है.
अली फजल ने आगे कहा कि गुड्डू भैया के अंदर वही आग, वही गुस्सा और वही भूख है. लेकिन इस बार उनकी बॉडी में भी वो पावर दिखाई देगी. बड़े पर्दे पर उन्हें लाना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है. दर्शक एक ऐसे गुड्डू को देखेंगे जिसे वे पहचानते तो हैं, लेकिन ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा. इस बार का भौकाल सच में बहुत बड़ा होने वाला है.
सिनेमाघरों में गूंजेगा गुड्डू भैया का नाम
ट्रेलर में अली फजल का खूंखार एक्शन और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस देखकर साफ है कि मिर्जापुर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड तोड़ने वाली है. गुड्डू भैया का यह बीस्टली ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन चुका है. फैंस अब बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सिनेमाघर गुड्डू भैया के भौकाल से गूंज उठेंगे.