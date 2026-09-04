/बरकरार है जलवा! थिएटर्स में दिखा ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का भौकाल, ‘मुन्ना भैया’ के दीवाने हुए फैंस; हर डायलॉग पर बज रहीं सीटियां

‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी अब मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर आ चुकी है. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. शुरुआती रुझानों से साफ लग रहा है कि मेकर्स ने थिएटर में भी वही पुराना खौफ, भौकाल और पागलपन बरकरार रखा है. लोग फिल्म के एक्शन सीन, धमाकेदार डायलॉग और रोंगटे खड़े कर देने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ नाम की फिल्म नहीं है, बल्कि वेब सीरीज का एक बहुत बेहतरीन सिनेमैटिक फॉर्म है.
सबसे ज्यादा बात ‘मुन्ना भैया’ यानी दिव्येंदु की वापसी को लेकर हो रही है. फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी अपना शुरुआती रिव्यू दे दिया है. उन्होंने इस फिल्म को पूरे चार स्टार देते हुए सिर्फ एक शब्द में ‘विनर’ बताया. तरण आदर्श ने अपने रिव्यू में लिखा कि ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर फिल्म है. मशहूर वेब सीरीज को बड़े पर्दे का जो नया रूप मिला है, वो बेहद धारदार और जबरदस्त है. उनका मानना है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में बहुत बड़ी हिट साबित होने वाली है. बड़े पर्दे के हिसाब से कहानी और किरदारों को मजेदार तरीके से दिखाया गया है.
#OneWordReview...#MirzapurTheMovie: WINNER.
Rating:
PEAK MASS ENTERTAINER... The iconic web series gets a big-screen upgrade – and the result is a roaring, ruthless, razor-sharp entertainer that works big time... SURE-SHOT HIT. #MirzapurTheMovieReview
This is… pic.twitter.com/0DNPCH66c8
— taran adarsh (@taran_adarsh) September 4, 2026
MIRZAPUR: THE MOVIE — 4.5/5 #MirzapurTheMovie is even more powerful than the web series! The story, screenplay, plot, politics, revenge, action, dialogues and BGM everything feels bigger, darker and more intense on the big screen.
The story is gripping, the plot keeps… pic.twitter.com/2wbWe4Ppzs
— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) September 4, 2026
It took Munna Bhaiya to revive the dead hype after that worst season 3
Munna Bhaiya is, was and will always be the reason to watch series or #MirzapurTheMovie https://t.co/Lo41lfGoN3
— Shikhar Sagar (@crazy__shikhu) September 4, 2026
सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं. एक एक्स यूजर शिखर सागर ने फिल्म पर अपनी राय रखते हुए लिखा कि सीजन 3 के कमजोर रिस्पॉन्स के बाद जो माहौल ठंडा पड़ा था, उसे ‘मुन्ना भैया’ ने एक झटके में जिंदा कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि ‘मुन्ना भैया’ ही इस सीरीज और फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह थे, हैं और हमेशा रहेंगे. दिव्येंदु के इस किरदार को फैंस से इतना प्यार मिल रहा है कि हर कोई बस उन्हीं की बात कर रहा है. लोग थिएटर में उनके डायलॉग्स पर सीटियां और तालियां बजा रहे हैं, जिससे माहौल काफी ज्यादा रोमांचक बना हुआ है.
एक और यूजर पिक्सलीबॉय ने एक्स पर फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बड़े पर्दे का असली पागलपन है. इसकी धारदार लिखाई, जानलेवा डायलॉग, खतरनाक एक्शन और कलाकारों की शानदार एक्टिंग फिल्म को कहीं भी बोर नहीं होने देती. इस यूजर ने ये भी साफ किया कि फिल्म देखने पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी एपिसोड को जबरदस्ती खींचकर बड़ा कर दिया गया हो. ये पूरी तरह से एक मुकम्मल फिल्म की तरह लगती है और इसका क्लाइमैक्स उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरता है. कहानी की रफ्तार इतनी सही है कि लोग अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते.
#OneWordReview...#MirzapurTheMovie: WINNER.
Rating:
PEAK MASS ENTERTAINER... The iconic web series gets a big-screen upgrade – and the result is a roaring, ruthless, razor-sharp entertainer that works big time... SURE-SHOT HIT. #MirzapurTheMovieReview
This is… pic.twitter.com/dvpr6Zf7ag
— Tushar Jadhav (@imjadhavtushar) September 4, 2026
#MirzapurTheMovie is pure big screen madness. sharp writing, killer dialogues, brutal action and solid performances keep it moving.
it doesn’t feel like a stretched episode at all. it feels like a proper film, and the climax absolutely delivers.#MirzapurTheMovieReview pic.twitter.com/rJOSvjQ99I
— Pixellyboy (@ronitlive24) September 4, 2026
The film is rated A in India and has a runtime of about 3 hours 17 minutes. The story is described as a previously unseen chapter of the Mirzapur world, centered on another violent struggle for power and revenge. #mirzapurthemovie#bollywood @alifazal9 pic.twitter.com/CF03bMfNEu
— Abhishek yadav (@abhiyad33915163) September 4, 2026
वहीं, राहुल गुप्ता नाम के एक यूजर ने फिल्म को 4.5 स्टार की रेटिंग दी है. उन्होंने लिखा कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ वेब सीरीज से भी ज्यादा दमदार और असरदार बनकर सामने आई है. फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले, राजनीति, बदला, एक्शन, डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बड़े पर्दे पर पहले से ज्यादा बड़ा, डार्क और सीरियस महसूस होता है. उन्होंने आगे बताया कि कहानी शुरू से आखिर तक बांधकर रखती है और बीच-बीच में आने वाले ट्विस्ट चौंकाते हैं. कुर्सी की गंदी लड़ाई, धोखा और बदले का खेल लोगों को पूरे समय स्क्रीन से चिपकाए रखता है, जो हर फिल्म के बस की बात नहीं होती.
इंटरनेट पर आ रहे बाकी रिव्यू में भी फिल्म को फुल पैसा वसूल और मास एंटरटेनर बताया जा रहा है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया के शुरुआती रिव्यू से ये साफ हो गया है कि फिल्म ऑडियंस के दिलों में उतर चुकी है. कहानी में जिस तरह का खून-खराबा, बदले की आग और जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है, उसने फैंस को खुश कर दिया है. जाने-पहचाने किरदारों का नया अंदाज लोगों को खूब भा रहा है. खासतौर पर दिव्येंदु के मुन्ना भैया वाले अवतार ने थिएटर्स में आग लगा दी है. अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है.