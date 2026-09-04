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बरकरार है जलवा! थिएटर्स में दिखा ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का भौकाल, ‘मुन्ना भैया’ के दीवाने हुए फैंस; हर डायलॉग पर बज रहीं सीटियां

Mirzapur The Movie Audience Reaction: ओटीटी पर तहलका मचाने के बाद ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है. थिएटर्स में ऑडियंस का जबरदस्त क्रेज दिख रहा है. फिल्म में मुन्ना भैया का भौकाल, जोरदार एक्शन और तगड़े डायलॉग्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों से फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 04, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:58 AM IST
बरकरार है जलवा! थिएटर्स में दिखा ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का भौकाल, ‘मुन्ना भैया’ के दीवाने हुए फैंस; हर डायलॉग पर बज रहीं सीटियां
Image Credit: पब्लिक को कैसी लगी ‘कालीन भैया’ की ‘मिर्जापुर: द मूवी’ (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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