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'गद्दी है तो हम हैं...' 'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाली पोस्टर आउट, कालीन भैया-गुड्डू पंडित की वापसी का काउंटडाउन शुरू

Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर द मूवी' का सिनेमाघरों में आने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में मेकर्स ने धमाकेदार पोस्टर रिलीज किया है. इसके साथ ही उन्होंने टीजर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 24, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:29 PM IST
'गद्दी है तो हम हैं...' 'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाली पोस्टर आउट, कालीन भैया-गुड्डू पंडित की वापसी का काउंटडाउन शुरू
Image Credit: &#039;मिर्जापुर: द मूवी&#039;

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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