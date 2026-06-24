Mirzapur The Movie: मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' को लोगों ने हद से ज्यादा प्यार दिया है. इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं. हालांकि, इसके तीसरे पार्ट को उतना प्यार नहीं मिला, जितनी मेकर्स को उम्मीद थी, क्योंकि लोग मुन्ना भैया के एग्जिट से खुश नहीं थे. लेकिन जब हर किसी को सीजन 4 की उम्मीद थी, तभी मेकर्स ने 'मिर्जापुर द मूवी' का ऐलान कर दिया.
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में सभी किरदार दिखने वाले हैं, जो सीरीज से बाहर भी हो चुके हैं. फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है और इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. क्योंकि इस बार मिर्जापुर की लड़ाई ओटीटी पर नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी. इसके टीजर का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है, जिसका मेकर्स ने हाल ही में ऐलान किया है. इसका टीजर 25 जून को रिलीज होने वाला है.
हाल ही में गुड्डू पंडित यानी अली फजल ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर 'मिर्जापुर: द मूवी' का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'कल आ रहा है टीजर, गद्दी है तो हम हैं.' फैंस इसका टीजर कल यानी 25 जून को दोपहर 12 बजे देख पाएंगे. इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. लोगों ने इस पोस्टर पर भर-भरकर कमेंट्स किए हैं. एक फैन ने कहा, 'बहुत लंबे समय से इसका इंतजार है.' दूसरे ने लिखा, 'सीजन 4 में भी गुड्डू पंडित वर्सेस कालीन भैया ही होगा, क्योंकि सीरीज में मुन्ना भैया तो है नहीं.'
इंटरनेट पर जैसे ही 'मिर्जापुर: द मूवी' का पोस्टर सामने आया, उसमें ही दिखाया गया है कि टीजर कितना भौकाली होने वाला है. इस तस्वीर में एक चेयर यानी मिर्जापुर की गद्दी है और उसके दोनों तरफ बंदूकें ही बंदूकें नजर आ रही हैं. हर तरफ से इस गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी और उसी लड़ाई को लोग देख सकेंगे. बता दें कि इस फिल्म को गुरमीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और पुनीत कृष्णा ने इसे लिखा है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है. फिल्म के पोस्टर को भी हर कोई बवाल बता रहा है.