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‘मिर्जापुर: द मूवी’ में ‘शूरवीर’ के इस्तेमाल पर बवाल, रैपरिया बालम ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप; मेकर्स ने दी सफाई

Mirzapur: The Movie: पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. राजस्थानी कलाकार रैपरिया बालम ने मेकर्स पर उनके लोकप्रिय गीत 'शूरवीर' का बिना अनुमति गैंगस्टर के सीन में इस्तेमाल करने और कॉपीराइट के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 07, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:07 PM IST
‘मिर्जापुर: द मूवी’ में ‘शूरवीर’ के इस्तेमाल पर बवाल, रैपरिया बालम ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप; मेकर्स ने दी सफाई
Image Credit: मिर्जापुर द मूवी

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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