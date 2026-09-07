/‘मिर्जापुर: द मूवी’ में ‘शूरवीर’ के इस्तेमाल पर बवाल, रैपरिया बालम ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप; मेकर्स ने दी सफाई

Mirzapur: The Movie: पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु और रसिका दुगल अभिनीत फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिएक्शन मिला है. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म 'शूरवीर' गाने के बिना अनुमति के इस्तेमाल को लेकर विवादों में आ गई है.
राजस्थान के स्वतंत्र कलाकार रैपरिया बालम ने फिल्म निर्माताओं पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए, कलाकार ने आरोप लगाया है कि उनका गाना 'शूरवीर', जो वीर योद्धा महाराणा प्रताप को समर्पित था, उनकी सहमति के बिना फिल्म के एक ऐसे दृश्य में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें गैंगस्टर दिखाए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें इस गाने के लिए कोई क्रेडिट (श्रेय) भी नहीं दिया गया है.
इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए रैपरिया बालम ने कहा, 'आज मेरा दिल टूट गया है. आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मेरा दिल क्यों टूटा है. आप कह सकते हैं कि मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरा गाना मिर्जापुर में है. लेकिन मिर्जापुर की टीम ने मेरे गाने का इस्तेमाल करने के लिए मुझसे कोई अनुमति नहीं ली. उन्हें इसकी अनुमति किसने दी? मैंने निश्चित रूप से नहीं दी. यह गाना महाराणा प्रताप जी को समर्पित है. हम इस गाने का उपयोग फिल्म में खलनायकों (villains) का महिमामंडन करने के लिए कर रहे हैं. क्या यह सही है? अगर मिर्जापुर की टीम मेरे पास आती और कहती, 'रैपरिया भाई, हम आपका गाना इस्तेमाल करना चाहते हैं,' तो हम उन्हें 10 विचार देते. लेकिन बिना अनुमति के गाना लेना सही नहीं है. मुझे नहीं पता कि आपको ये अधिकार किसने दिए या आपने इन्हें किससे प्राप्त किया. जिसने भी आपको ये अधिकार दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे पूछें. क्या आपके पास कोई कॉपीराइट है?'
उन्होंने वीडियो में आगे कहा, 'दुख क्यों नहीं होगा? यह राजस्थान का अपमान है. यह महाराणा प्रताप जी का अपमान है और हम इसे सहन नहीं कर पाएंगे. इस गाने का संगीतकार और गायक होने के नाते और लाखों लोगों को इसे सुनते हुए देखना, निश्चित रूप से आपके उत्साह के कारण मेरे डायरेक्ट मैसेज में बहुत सारे संदेश लाता है. मुझे डीएम में हजारों संदेश आए हैं, जिनमें लिखा है, 'भाई, आपका गाना मिर्जापुर में है.' लेकिन, मिर्जापुर टीम, आपको यह काम ठीक से करना चाहिए था. आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी. वैसे भी, जो भी कानूनी या आवश्यक कार्रवाई की जानी है, वह जारी रहेगी.'
रैपरिया बालम द्वारा अपनी निराशा व्यक्त करने के बाद, राजस्थानी लोक संगीत को समर्पित एक अन्य सोशल मीडिया पेज ने भी मिर्जापुर के निर्माताओं पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी मेवाड़ को समर्पित एक पवित्र श्रद्धांजलि, 'शूरवीर' गाने का मिर्जापुर फिल्म में काल्पनिक गैंगस्टर का महिमामंडन करने के लिए दुरुपयोग होते देखना बेहद निराशाजनक है. इतिहास का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि सस्ते मनोरंजन के लिए इसे अपराध नाटकों के साथ मिलाया जाना चाहिए. एक राजस्थानी होने के नाते, मैं कहना चाहता हूं, कृपया हमारे नायकों के बलिदान का मजाक न उड़ाएं. राजस्थानी संस्कृति का गलत प्रतिनिधित्व करना बंद करें.'
एक अन्य कंटेंट क्रिएटर ने भी कलाकार का समर्थन करते हुए कहा, 'क्या हमें सचमुच अपने इतिहास और अपने नायकों को इस तरह चित्रित करना चाहिए? रैपरिया बालम का गाना 'शूरवीर', जो महान महाराणा प्रताप जी को समर्पित है, कथित तौर पर मिर्जापुर के क्लाइमेक्स में गैंगस्टर हिंसा, गोलीबारी और संघर्ष के दृश्यों के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया है. महाराणा प्रताप जी साहस, बलिदान, आत्म-सम्मान और मातृभूमि के प्रति भक्ति के प्रतीक थे. उनकी विरासत गरिमा और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किए जाने की हकदार है. जो बात इस मामले को और भी गंभीर बनाती है, वह रैपरिया बालम का दावा है कि आवश्यक अधिकार/अनुमति प्राप्त किए बिना गाने का उपयोग किया गया था. यह एक गंभीर आरोप है, जिसे सुना और सुलझाया जाना चाहिए. मैं मिर्जापुर के निर्माताओं और एक्सेल एंटरटेनमेंट से आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए रैपरिया बालम से सीधे बात करें. यह किसी फिल्म या बॉलीवुड पर हमला करने के बारे में नहीं है. यह हमारे इतिहास, हमारे कलाकारों और हमारे राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करने के बारे में है. आपको क्या लगता है? क्या इस दृश्य के लिए 'शूरवीर' उपयुक्त था?'
अब ट्रूपर रिकॉर्ड्स की तरफ से इस मामले में आधिकारिक जानकारी सामने आई. उन्होंने साफ किया कि 'शूरवीर' को 'मिर्जापुर: द मूवी' में इस्तेमाल करने के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट को लाइसेंस दिया गया था. यानी गाने के फिल्म में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुमति मौजूद थी. इस सप्ष्टीकरण के बाद बिना अनुमति गाना इस्तेमाल किए जाने से जुड़ा मामला फिलहाल समाप्त हो गया है. हालांकि, गाने को फिल्म के किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया और उस रचनात्मक चुनाव को लेकर उठी सांस्कृतिक आपत्तियों पर अलग-अलग राय बनी रह सकती है.