/‘मिर्जापुर: द मूवी’ में ‘शूरवीर’ के इस्तेमाल पर बवाल, रैपरिया बालम ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप; मेकर्स ने दी सफाई

एक अन्य कंटेंट क्रिएटर ने भी कलाकार का समर्थन करते हुए कहा, 'क्या हमें सचमुच अपने इतिहास और अपने नायकों को इस तरह चित्रित करना चाहिए? रैपरिया बालम का गाना 'शूरवीर', जो महान महाराणा प्रताप जी को समर्पित है, कथित तौर पर मिर्जापुर के क्लाइमेक्स में गैंगस्टर हिंसा, गोलीबारी और संघर्ष के दृश्यों के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया है. महाराणा प्रताप जी साहस, बलिदान, आत्म-सम्मान और मातृभूमि के प्रति भक्ति के प्रतीक थे. उनकी विरासत गरिमा और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किए जाने की हकदार है. जो बात इस मामले को और भी गंभीर बनाती है, वह रैपरिया बालम का दावा है कि आवश्यक अधिकार/अनुमति प्राप्त किए बिना गाने का उपयोग किया गया था. यह एक गंभीर आरोप है, जिसे सुना और सुलझाया जाना चाहिए. मैं मिर्जापुर के निर्माताओं और एक्सेल एंटरटेनमेंट से आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए रैपरिया बालम से सीधे बात करें. यह किसी फिल्म या बॉलीवुड पर हमला करने के बारे में नहीं है. यह हमारे इतिहास, हमारे कलाकारों और हमारे राष्ट्रीय नायकों का सम्मान करने के बारे में है. आपको क्या लगता है? क्या इस दृश्य के लिए 'शूरवीर' उपयुक्त था?'