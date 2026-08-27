Mirzapur The Movie Explained: मुन्ना-बबलू की मौत के बाद भी कैसे लौटे? फिल्म से पहले कितनी सीरीज देखना है जरूरी; समझें पूरी टाइमलाइन

मिर्जापुर द मूवी इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फिल्म मिर्जापुर वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाएगी या इसकी कहानी किसी अलग समय में दिखाई जाएगी.
अब तक यह साफ किया जा चुका है कि फिल्म सीरीज के खत्म होने के बाद की कहानी को सीधे आगे नहीं बढ़ाएगी. इसके बावजूद कई दर्शक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि फिल्म देखने से पहले उन्हें सीरीज के कितने सीजन देखने होंगे. क्या पूरी सीरीज खत्म करना जरूरी है या कुछ खास एपिसोड देखकर भी फिल्म की कहानी आसानी से समझी जा सकती है?
फिल्म में कुछ ऐसे किरदार भी दिखाई देने वाले हैं, जिनकी सीरीज में मौत हो चुकी है. ऐसे में मुन्ना भैया और दूसरे मृत किरदारों की वापसी ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है. आखिर ये किरदार फिल्म में वापस कैसे आए? क्या फिल्म की कहानी सीरीज की घटनाओं से पहले की है या इसके पीछे कोई दूसरा ट्विस्ट है?
इन सभी सवालों का जवाब फिल्म की टाइमलाइन में छिपा है. इसलिए 'मिर्जापुर द मूवी' देखने से पहले सीरीज की पूरी कहानी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है. बस यह समझना जरूरी है कि फिल्म की कहानी सीरीज की घटनाओं के किस दौर से जुड़ी है.
मिर्ज़ापुर सीरीज अमेजन पर रिलीज़ हुई थी, जबकि फिल्म को दर्शकों के सिनेमाई अनुभव को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जहां सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं और कहानी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, वहीं फिल्म पहले सीजन से ही एक नया नजरिया पेश करेगी. फिल्म में मरे हुए किरदारों की वापसी के साथ, यह मिर्ज़ापुर की दुनिया को एक नए अंदाज में दिखाएगी.
सीरीज में मुन्ना भैया, बबलू पंडित और स्वीटी गुप्ता जैसे कई किरदार पहले ही मर चुके हैं, लेकिन वे फिल्म में वापस कैसे आ गए हैं? दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की कहानी सीजन 1 के बीच से एक अलग मोड़ लेगी, जब ये सभी किरदार ज़िंदा थे. इसी वजह से वे फ़िल्म में भी ज़िंदा हैं. क्या फिल्म रिलीज होने से पहले मिर्ज़ापुर सीरीज देखना ज़रूरी है? हां, लेकिन आपको सीरीज के तीनों सीजन देखने की ज़रूरत नहीं है. बल्कि, आपको सीजन 1 का कुछ पार्ट देखना होगा.
'मिर्ज़ापुर: द मूवी' के प्रमोशन के दौरान, गुड्डू पंडित का रोल निभाने वाले अली फजल ने बताया कि फिल्म देखने से पहले दर्शकों को इस पॉपुलर सीरीज के तीनों सीजन दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है. बिहार में एक प्रमोशनल इवेंट में बोलते हुए, एक्टर ने फ़िल्म की कहानी और किरदारों के बीच के तालमेल को समझने के लिए सीजन 1 के सिर्फ शुरुआती छह एपिसोड देखने की सलाह दी. एक्टर ने कहा, 'हर किसी को घर जाकर सीजन 1 देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ एपिसोड 6 तक. एपिसोड 6 से ही फ़िल्म की कहानी शुरू होती है और आगे बढ़ती है.'
दरअसल, पहले छह एपिसोड आपको मिर्ज़ापुर के ताकतवर डॉन कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) और उनके बेटे मुन्ना (दिव्येंदु) से मिलवाते हैं, जो खुद को साबित करने के लिए बेताब है. मुन्ना से झगड़े के बाद गुड्डू और बबलू (इस फिल्म में विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार हैं) कालीन की दुनिया में कदम रखते हैं और धीरे-धीरे उसके गैंग के अहम सदस्य बन जाते हैं.
इसी दौरान, गुड्डू को स्वीटी (श्रिया पिलगांवकर) से प्यार हो जाता है, जिसे मुन्ना भी चाहता है, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो जाता है. हम कालीन भैया और रति शंकर शुक्ला के बीच बढ़ती दुश्मनी भी देखते हैं. छठे एपिसोड तक, गुड्डू और बबलू खुद भी ताकतवर बन रहे होते हैं, जबकि मुन्ना अपनी स्थिति को लेकर ज़्यादा परेशान और निराश हो रहा होता है.