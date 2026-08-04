बंदूकें, मर्डर, मारपीट, खून-खराबा... Mirzapur: The Movie के पहले गाने 'बंदे एक नंबर' ने मचाया बवाल, ट्रैक सुन सिहर जाएगी रूह

ओटीटी पर अपना दबदबा कायम करने के बाद अब सीरीज'मिर्जापुर' की बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. इस पॉपुलर वेब सीरीज को अब ऑडियंस फिल्म के रूप में सिनेमाघरों में देख पाएगी, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे इसको लेकर सोशल मीडिया पर बज बढ़ता ही जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तबाही मचा दी है. गाने को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबर अभी अपडेट की जा रही है.
इस साल फैंस कई फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 'मिर्जापुर: द मूवी टॉप' पर है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज को काफी प्यार मिला था, इसलिए मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस वही प्यार फिर से थिएटर में भी इस फिल्म को दिखाएगी.
फिल्म रिलीज से एक महीने पहले मेकर्स ने 'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला गाना 'दो नंबरी' (Do Numbari) रिलीज कर दिया है. इस गाने को फेमस हरियाणवी सिंगर धांड़ा न्योलीवाला ने लिखा और कंपोज किया. दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ही इस गाने को अपनी आवाज भी दी है. मिर्जापुर के भौकाल और बरकरार रखते हुए सिंगर ने ट्रैक में दमदार एनर्जी के साथ लिरिक्स को गाया किया है. सिंगर धांड़ा न्योलीवाला इस गाने से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं, जिसके बोल मिर्जापुर की गद्दी, सत्ता, खून-खराबा और धोखे के खेल के साथ-साथ रौब को साफ दर्शा रहे हैं.
धांड़ा न्योलीवाला कोई आम सिंगर नहीं हैं, बल्कि हरियाणा के जाने-माने कलाकार हैं, जो अपने चार्टबस्टर सॉन्ग्स, अलग अंदाज और दमदार स्टेज प्रजेंस के लिए जाने जाते हैं. धांड़ा ने अब तक कई गाने गाए, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग अब तक करोड़ों में पहुंच चुकी है और उनके कई गाने सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इसी बीच 'दो नंबरी' गाने से उन्होंने बॉलीवुड में अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ एंट्री मारी है.
फिल्म 'मिर्जापुर' की बात करें तो, ये 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और रितेश सिधवानी के साथ मिलकर फरहान अख्तर ने इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म की कहानी फिर से ऑडियंस को मिर्जापुर की उस दुनिया में वापस ले जाएगी, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी. वहीं बात करें फिल्म के कलाकारों की तो, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, पंकज त्रिपाठी, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा और राजेश तैलंग जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे.