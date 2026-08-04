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बंदूकें, मर्डर, मारपीट, खून-खराबा... Mirzapur: The Movie के पहले गाने 'बंदे एक नंबर' ने मचाया बवाल, ट्रैक सुन सिहर जाएगी रूह

Mirzapur: The Movie First Song Out: 'मिर्जापुर' सीरीज अब 'मिर्जापुर: द मूवी' (Mirzapur: The Movie) के रूप में बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री करने जा रही है. इसी बीच फिल्म का पहला गाना 'दो नंबरी' रिलीज हो चुका है और ऑडियंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने में दमदार बीट्स, देसी अंदाज और फिल्म की रफ-टफ दुनिया की झलक देखने को मिलती है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:06 PM IST
बंदूकें, मर्डर, मारपीट, खून-खराबा... Mirzapur: The Movie के पहले गाने 'बंदे एक नंबर' ने मचाया बवाल, ट्रैक सुन सिहर जाएगी रूह

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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