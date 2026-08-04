बंदूकें, मर्डर, मारपीट, खून-खराबा... Mirzapur: The Movie के पहले गाने 'बंदे एक नंबर' ने मचाया बवाल, ट्रैक सुन सिहर जाएगी रूह

ओटीटी पर अपना दबदबा कायम करने के बाद अब सीरीज'मिर्जापुर' की बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. इस पॉपुलर वेब सीरीज को अब ऑडियंस फिल्म के रूप में सिनेमाघरों में देख पाएगी, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे इसको लेकर सोशल मीडिया पर बज बढ़ता ही जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तबाही मचा दी है. गाने को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. खबर अभी अपडेट की जा रही है.