'बबुआ' की एंट्री ने बदला मिर्जापुर का खेल, गद्दी से ज्यादा छिड़ी LOVE की लड़ाई, बीना भाभी के आगे फीके पड़े सभी बाहुबली!

Mirzapur The Movie Review: मिर्जापुर की गलियों से उठी सत्ता, बदले और रिश्तों की कहानी अब ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे तक पहुंच चुकी है. प्राइम वीडियो पर भौकाल बनाने वाली सीरीज ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के रूप में 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस बार भी फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिब्येंदु एक बार फिर गुड्डू पंडित, कालीन भैया और मुन्ना भैया के दमदार किरदारों में नजर आ रहे हैं. तो क्या बड़े पर्दे पर भी मिर्जापुर का वही पुराना भौकाल बरकरार है? आइए जानते हैं, कैसी है ‘मिर्जापुर: द मूवी’ खबर अभी अपडेट हो रही है...