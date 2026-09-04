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'बबुआ' की एंट्री ने बदला मिर्जापुर का खेल, गद्दी से ज्यादा छिड़ी LOVE की लड़ाई, बीना भाभी के आगे फीके पड़े सभी बाहुबली!

Mirzapur The Movie Review: ‘मिर्जापुर द मूवी’ 4 सितंबर को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसमें गुड्डू पंडित, कालीन भैया और मुन्ना भैया एक बार फिर ऑडियंस के बीच लौटे हैं. लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है ये कहानी अपनी गद्दी की लड़ाई के लिए जानी जाती है मगर इस बार पावर और सत्ता से ज्यादा लव की जंग दिखाई दी. अब सवाल है, क्या फिल्म सीरीज जैसा भौकाल कायम रखती है?

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 04, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:31 PM IST
'बबुआ' की एंट्री ने बदला मिर्जापुर का खेल, गद्दी से ज्यादा छिड़ी LOVE की लड़ाई, बीना भाभी के आगे फीके पड़े सभी बाहुबली!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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