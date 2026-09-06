लोग नशे में धुत थे... फिल्म स्क्रीनिंग में बिगड़ा माहौल! खराब भीड़ के चलते कंटेंट क्रिएटर ने बीच में छोड़ी 'मिर्जापुर' की स्क्रीनिंग

बात करें अगर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की करें तो ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज की दुनिया को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाती है. कहानी में एक बार फिर त्रिपाठी और पंडित परिवारों के बीच की दुश्मनी और सत्ता की जंग देखने को मिलती है. गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की कहानी के साथ फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु अहम किरदारों में नजर आते हैं. वहीं, जितेंद्र कुमार ने विक्रांत मैसी की जगह ली है, जिन्होंने सीरीज में बबलू पंडित का किरदार निभाया था.