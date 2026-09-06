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लोग नशे में धुत थे... फिल्म स्क्रीनिंग में बिगड़ा माहौल! खराब भीड़ के चलते कंटेंट क्रिएटर ने बीच में छोड़ी 'मिर्जापुर' की स्क्रीनिंग

Mirzapur The Movie Controversy: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ इस समय देश के कई सिनेमाघरों में चल रही है. इसी बीच नोएडा की एक कंटेंट क्रिएटर ने स्क्रीनिंग में कथित खराब एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि थिएटर में बिगड़े माहौल और प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 06, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:51 PM IST
लोग नशे में धुत थे... फिल्म स्क्रीनिंग में बिगड़ा माहौल! खराब भीड़ के चलते कंटेंट क्रिएटर ने बीच में छोड़ी 'मिर्जापुर' की स्क्रीनिंग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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