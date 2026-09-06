लोग नशे में धुत थे... फिल्म स्क्रीनिंग में बिगड़ा माहौल! खराब भीड़ के चलते कंटेंट क्रिएटर ने बीच में छोड़ी 'मिर्जापुर' की स्क्रीनिंग

‘मिर्जापुर: द मूवी’ देखने पहुंची नोएडा की कंटेंट क्रिएटर अनामिका के लिए फिल्म देखने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा, जिसकी उन्होंने शायद ही इमेजिन भी नहीं किया होगा. फिल्म उन्हें पसंद आ रही थी और कहानी में उनका पूरा इंटरेस्ट बना हुआ था, लेकिन थिएटर में मौजूद कुछ ऑडियंस के व्यवहार ने पूरा माहौल खराब कर दिया. अनामिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ फिल्म देखने गई थीं, लेकिन हॉल में कुछ लोग कथित तौर पर शराब के नशे में थे और काफी बदतमीजी कर रहे थे.
उन्होंने बताया कि हालात इतने बिगड़ गए कि अनामिका और उनकी दोस्त को फिल्म बीच में ही छोड़कर थिएटर से बाहर निकलना पड़ा. उनका कहना था कि उन्हें अंदाजा था कि भीड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन माहौल इतना खराब होगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी.
कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि थिएटर से बाहर आने के बाद कई और लोग भी परेशान होकर बाहर खड़े थे. उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियंस थिएटर प्रबंधन से उन लोगों को बाहर निकालने की मांग कर रहे थे, ताकि बाकी लोग दोबारा अंदर जाकर फिल्म देख सकें. अनामिका के मुताबिक, सबसे ज्यादा निराशा उन्हें इस बात से हुई कि थिएटर मैनेजमेंट ने स्थिति संभालने के बजाय उन्हें दूसरे ऑडिटोरियम में बैठने का ऑप्शन दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कुछ लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई करना थिएटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए.
उन्होंने आगे ये भी बताया कि मैनेजमेंट की ओर से उन्हें 100 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई. आखिरकार देर होने की वजह से उन्होंने और उनकी दोस्त ने घर लौटने का फैसला किया. दिलचस्प बात ये है कि अनामिका ने अपने वीडियो में थिएटर का नाम साफ तौर पर नहीं बताया, लेकिन उन्होंने वेव सिनेमाज को टैग किया.
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे. ज्यादातर लोगों ने अनामिका के थिएटर से बाहर निकलने के फैसले का सपोर्ट किया. एक यूजर ने कहा कि थिएटर हो या कोई भी पब्लिक जगह, दूसरों के साथ सम्मान और शालीनता से पेश आना जरूरी है. वहीं, कुछ लोगों ने इसे देश के कई छोटे शहरों और टियर-2 शहरों के सिनेमाघरों में नजर आने वाली आम समस्या से भी जोड़ दिया. हालांकि, कुछ रिएक्शन अलग राय वाली भी थे. बाद के वीडियो में अनामिका ने बताया कि उन्हें लोगों से पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह के कमेंट मिले.
बात करें अगर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की करें तो ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज की दुनिया को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाती है. कहानी में एक बार फिर त्रिपाठी और पंडित परिवारों के बीच की दुश्मनी और सत्ता की जंग देखने को मिलती है. गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की कहानी के साथ फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु अहम किरदारों में नजर आते हैं. वहीं, जितेंद्र कुमार ने विक्रांत मैसी की जगह ली है, जिन्होंने सीरीज में बबलू पंडित का किरदार निभाया था.