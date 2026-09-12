Mirzapur The Movie: 'शूरवीर' गीत को लेकर मचा घमासान, दिल्ली HC में PIL दाखिल; फिल्म से हटाने की हुई मांग

फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज होने के बाद अपने एक गाने को लेकर विवादों में घिर गई है. दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में इस्तेमाल किए गए 'शूरवीर' गाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. इस याचिका में अदालत से फिल्म के क्लाइमेक्स से इस गाने को हटाने या इसकी जगह कोई दूसरा ट्रैक इस्तेमाल करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ये गाना महाराणा प्रताप की वीरता को समर्पित है, ऐसे में इसे फिल्म में गैंगस्टर और अपराधी किरदारों के साथ दिखाना गलत है. प्रशांत कुमार सिंह की ओर से दाखिल की गई PIL में कहा गया है कि 'शूरवीर' गीत ओरिजनली राजस्थान के महान योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता और उनके गौरव को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था.