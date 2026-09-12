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Mirzapur The Movie: 'शूरवीर' गीत को लेकर मचा घमासान, दिल्ली HC में PIL दाखिल; फिल्म से हटाने की हुई मांग

Mirzapur The Movie Shoorveer Song: 'मिर्जापुर द मूवी' के 'शूरवीर' गाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस गाने का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि राजस्थानी गायक रैपरिया बालम के इस गीत को फिल्म में गैंगस्टरों, नशेड़ियों और बलात्कारियों से जुड़े सीन में इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 12, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:17 AM IST
Mirzapur The Movie: 'शूरवीर' गीत को लेकर मचा घमासान, दिल्ली HC में PIL दाखिल; फिल्म से हटाने की हुई मांग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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