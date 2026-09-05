Mirzapur में ढांडा न्योलीवाला का देसी दबदबा, 'Do Numbari' से मचाया ऐसा तहलका कि छा गया पूरा सीन; 4 गानों में इसे ही क्यों मेंकर्स ने बनाया लीड ट्रैक?

'मिर्जापुर' की गलियों से निकली सत्ता अब ओटीटी से आगे बढ़कर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में इस बार भी गुड्डू पंडित, कालीन भैया और मुन्ना भैया के किरदारों का दबदबा बना रहा, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. फिल्म में इस बार कई नए किरदार देखने को मिले, जिन्होंने कहानी को एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया. वहीं फिल्म का टाइटल ट्रैक 'दो नंबरी' इस समय हर जगह छाया हुआ है, जिसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के पॉपुलर रैपर ढांडा न्योलीवाला ने गया है. दमदार बीट्स और देसी अंदाज वाला ये ट्रैक फिल्म के तेवर को और उभारता है. खबर अभी अपडेट हो रही है..