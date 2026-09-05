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Mirzapur में ढांडा न्योलीवाला का देसी दबदबा, 'Do Numbari' से मचाया ऐसा तहलका कि छा गया पूरा सीन; 4 गानों में इसे ही क्यों मेंकर्स ने बनाया लीड ट्रैक?

Mirzapur The Movie Title Track: मिर्जापुर द मूवी 4 सिंतबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी और इस समय हर जगह इसकी कहानी, किरदार और एक्टर्स के भौकाल के बारे में चर्चा हो रही है. लेकिन इस फिल्म के कई आम सीन में हरियाणवी सिंगर और रैपर ढांडा न्योलीवाला ने ऐसी जान फूंकी फैंस हैरान रह गए. 'दो नंबरी' गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 05, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:03 AM IST
Mirzapur में ढांडा न्योलीवाला का देसी दबदबा, 'Do Numbari' से मचाया ऐसा तहलका कि छा गया पूरा सीन; 4 गानों में इसे ही क्यों मेंकर्स ने बनाया लीड ट्रैक?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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