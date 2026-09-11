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Mirzapur के 'शूरवीर' गाने पर क्यों मचा बवाल? BJP नेता ने CBFC से की कार्रवाई की मांग

Mirzapur Shoorveer song controversy : 'मिर्जापुर: द मूवी' में महाराणा प्रताप को समर्पित गीत 'शूरवीर' के कथित अनुचित इस्तेमाल पर भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि गीत को गैंगस्टर सीन के साथ जोड़ना इतिहास की गरिमा के बिल्कुल अलग है. उन्होंने सीबीएफसी से मामले में हस्तक्षेप कर गीत हटाने की मांग की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 11, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:39 PM IST
Mirzapur के 'शूरवीर' गाने पर क्यों मचा बवाल? BJP नेता ने CBFC से की कार्रवाई की मांग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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