Mirzapur के 'शूरवीर' गाने पर क्यों मचा बवाल? BJP नेता ने CBFC से की कार्रवाई की मांग

राठौर के लेटर के मुताबिक, बालम ने भी कहा है कि ‘शूरवीर’ गीत महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि के तौर पर तैयार किया गया था और फिल्म में इसके इस्तेमाल के लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई. राठौर ने सीबीएफसी से मांग की है कि वो इस मामले को गंभीरता से देखे और फिल्म निर्माताओं को गीत हटाने का निर्देश दे. उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े गीतों और प्रतीकों का इस्तेमाल संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए. वहीं इस गाने पर करणी सेना ने भी अपत्ति जताई है और फिल्म के मेकर्स से इस गाने को जल्द से जल्द रीमूव करने को कहा है.