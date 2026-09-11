Mirzapur के 'शूरवीर' गाने पर क्यों मचा बवाल? BJP नेता ने CBFC से की कार्रवाई की मांग

'मिर्जापुर: द मूवी' रिलीज के बाद फिर से नए विवाद में घिरती नजर आ रही है. फिल्म में इस्तेमाल किए गए 'शूरवीर' गाने को लेकर राजस्थान भाजपा के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने आपत्ति जताई है. उन्होंने सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड (सीबीएफसी) को लेटर लिखकर फिल्म से इस गाने को हटाने की मांग की है. राठौर का कहना है कि ये गाना महाराणा प्रताप के साहस, बलिदान और आत्मसम्मान को समर्पित है, इसलिए इसे अपराध और हिंसा से जुड़े सीन में दिखाना सही नहीं है.
राठौर ने अपनी शिकायत में कहा है कि फिल्म में 'शूरवीर' के गाने का इस्तेमाल गुंडों, नशाखोरों और बलात्कार जैसे अपराधों से जुड़े किरदारों और सीन के साथ किया गया है. उनके मुताबिक, इस तरह गाने को दिखाने से महाराणा प्रताप की छवि और उनकी ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचती है.
नेता ने अपनी शिकायत में आगे कहा कि मेवाड़ के महान शासक को सिर्फ राजस्थान के एक ऐतिहासिक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि देशभर में साहस, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. इस विवाद में गीत की गायिका रेपिया बालम की कथित आपत्ति का भी जिक्र किया गया है.
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को समर्पित ‘शूरवीर’ गीत को फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ में गैंगस्टर एवं आपराधिक चरित्रों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किए जाने से जनभावनाओं में पहुंची ठेस को लेकर आज माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखकर इस गीत को हटाने का आग्रह किया। @AshwiniVaishnaw @CBFC_Bharat #Maharanapratap #MirzapurTheMovie
— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) September 10, 2026
राठौर के लेटर के मुताबिक, बालम ने भी कहा है कि ‘शूरवीर’ गीत महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि के तौर पर तैयार किया गया था और फिल्म में इसके इस्तेमाल के लिए उनसे अनुमति नहीं ली गई. राठौर ने सीबीएफसी से मांग की है कि वो इस मामले को गंभीरता से देखे और फिल्म निर्माताओं को गीत हटाने का निर्देश दे. उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े गीतों और प्रतीकों का इस्तेमाल संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए. वहीं इस गाने पर करणी सेना ने भी अपत्ति जताई है और फिल्म के मेकर्स से इस गाने को जल्द से जल्द रीमूव करने को कहा है.
‘मिर्जापुर: द मूवी’ को एक्शन क्राइम थ्रिलर के तौर पर बनाया गया है. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं, जबकि इसकी कहानी और पटकथा पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर कालीन त्रिपाठी के किरदार में नजर आएंगे. वहीं अली फजल गुड्डू पंडित, दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी और जितेंद्र कुमार बबलू पंडित की भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म में रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल और श्वेता त्रिपाठी समेत कई पुराने कलाकार भी नजर आएंगे.
राजेंद्र राठौर ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति की आजादी अपनी जगह है, लेकिन इसके नाम पर देश के महान ऐतिहासिक नायकों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रतीकों के साथ ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों. अब देखना ये होगा कि सीबीएफसी इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और क्या फिल्म से ‘शूरवीर’ गाना हटाने को लेकर कोई फैसला लिया जाता है.