'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला धमाका! रिलीज हुआ 'वारूं फॉरएवर' सॉन्ग, श्रेया घोषाल की आवाज ने जीता दिल

Mirzapur The Movie Vaaroon Forever Song: 'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. ओटीटी पर तहलका मचाने के बाद अब बड़े पर्दे पर आ रही 'मिर्जापुर: द मूवी' का पहला मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 'वारूं फॉरएवर' आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है. साल 2020 में आई सीरीज के सुपरहिट सूफी ट्रैक 'वारूं' के इस नए वर्जन ने फैंस को फिर से पुरानी यादों में डुबो दिया है.
मेकर्स के आधिकारिक ऐलान के मुताबिक, 'वारूं फॉरएवर' को मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल और रोमी ने मिलकर गाया है. नए वर्जन में मूल गाने के सूफी और रूहानी अहसास को बरकरार रखते हुए एक नई ऊर्जा जोड़ी गई है. यह गाना मुख्य रूप से अली फजल (गुड्डू पंडित), श्रिया पिलगांवकर (स्वीटी), जितेंद्र कुमार और श्वेता त्रिपाठी (गोलू) पर फिल्माया गया है.
श्रेया घोषाल-रोमी की जादुई आवाज
इस आइकॉनिक गाने को एक बार फिर संगीतकार आनंद भास्कर ने ही कंपोज किया है, जबकि इसके खूबसूरत बोल गिनी दीवान ने लिखे हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के बैनर तले बना यह गाना 'एक्सेल म्यूजिक' लेबल का पहला एल्बम रिलीज भी बन गया है. मेकर्स का मकसद दर्शकों के पुराने इमोशनल कनेक्शन को बनाए रखते हुए इसे बड़े पर्दे के हिसाब से भव्य रूप देना है.
देखें फिल्म का नया सॉन्ग-
ओटीटी से बड़े पर्दे का शानदार सफर
साल 2018 में वेब सीरीज के रूप में शुरू हुई 'मिर्जापुर' का सफर अब थेट्रिकल रिलीज की तरफ बढ़ चुका है. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. बड़े पर्दे के लिए एक बिल्कुल नई और धमाकेदार स्टोरीलाइन तैयार की गई है.
स्टारकास्ट और रिलीज डेट
'मिर्जापुर: द मूवी' में अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर और कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिलहाल, 'वारूं फॉरएवर' गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.