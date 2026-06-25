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'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर रिलीज, 2 मिनट 22 सेकंड की झलक ने मचाया भौकाल; कालीन भैया-गुड्डू की दमदार वापसी

Mirzapur The Movie Teaser Out: ओटीटी पर तहलका मचाने वाली 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर भौकाल मचाने को तैयार है. 'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की वापसी के साथ नए सरप्राइज भी देखने को मिले हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:32 PM IST
'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर रिलीज, 2 मिनट 22 सेकंड की झलक ने मचाया भौकाल; कालीन भैया-गुड्डू की दमदार वापसी
Image Credit: &#039;मिर्जापुर: द मूवी&#039; का टीजर रिलीजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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