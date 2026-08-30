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सितंबर 2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, थिएटर रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

सितंबर 2026 में कई बड़ी फिल्में थिएटर में रिलीज होगी. आइए जानते हैं सितंबर के महीने में आप कौन-कौन सी फिल्म देख सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 30, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:38 PM IST
सितंबर 2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, थिएटर रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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