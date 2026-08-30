सितंबर 2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, थिएटर रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

अगस्त 2026 के महीने में आवारापन, टॉक्सिक जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई है. फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है. दोनों फिल्म ने थिएटर में जमकर कमाई की है. साल 2026 सितंबर में ये बड़ी फिल्में रिलीज होगी. इन फिल्म को आप थिएटर में देख सकते हैं. आइए जानते हैं सितंबर में कौन-कौन सी फिल्म रिलीज होगी.
4 सितंबर को थिएटर में मिर्जापुर द मूवी रिलीज होगी. सुपरहिट ओटीटी सीरीज पर आधारित फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. पिछले कुछ समय से मिर्जापुर द मूवी को लेकर बज बना हुआ है. फिल्म में एक बार फिर पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु को स्क्रीन पर देखेंगे.
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान 11 सितंबर को रिलीज हो रही है. 18 साल बाद अक्षय और सैफ अली खान की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आएगी. फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है. फिल्म डार्क और रोमांचक थ्रिलर है. फिल्म में अक्षय कुमार का डिफरेंट और खतरनाक किरदार देखने को मिलेगा. सैफ अली खान फिल्म में दृष्टिहीन इंसान के रोल में दिखेंगे.
25 सितंबर को वर्ल्डवाइड थिएटर में हार्ट ऑफ द बीस्ट रिलीज होगी. फिल्म का डायरेक्शन डेविड आयर ने किया है. यह फिल्म सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म में ब्रैड पिट लीड रोल में है. फिल्म में वह पूर्व नेवी सील के रोल में हैं. जो कि अलास्का के जंगल में अपने मिलिट्री डॉग के साथ फंस जाता है.
रेजिडेंट ईविल फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होगी. हॉलीवुड फिल्म पॉपुलर सर्वाइवल हॉरर फ्रैंचाइजी जैक क्रेगर के डायरेक्शन में बनी है. इस फिल्म को आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. अगर आपको बिग स्क्रीन पर फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
25 सितंबर को एवेंजर्स एंडगेम दुनियाभर में रिलीज होगी. लोग इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. अगर आपको हॉलीवुड फिल्म देखना पसंद है तो आप सितंबर के महीने में इस फिल्म को बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं.