/गद्दी न तो विरासत से मिलती है, न तो सियासत से... Mirzapur के ट्रेलर में दिखा कालीन भैया का भौकाल, मुन्ना- बबलू पंडित की दमदार वापसी

ओटीटी से निकलकर ‘मिर्जापुर’ अब सिनेमाघरों की बड़ी स्क्रीन पर अपना भौकाल जमाने के लिए तैयार है. ट्रेलर में वही पुरानी गर्मी, वही सत्ता की भूख और वही किरदारों की धाक नजर आती है, लेकिन इस बार कहानी का कैनवास कहीं ज्यादा बड़ी है. यानी जो ऑडियंस अब तक ‘मिर्जापुर’ की दुनिया को स्क्रीन पर देखते आए हैं, उन्हें इस बार उसका नया अवतार देखने को मिलेगा. ‘मिर्जापुर’ की पहचान उसके किरदार हैं और फिल्म का ट्रेलर इसी ताकत को फिर से सामने लाता है. कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित जैसे फ्रेंचाइजी के आइकॉनिक चेहरे एक बार फिर लोगों के सामने हैं.