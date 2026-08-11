/गद्दी न तो विरासत से मिलती है, न तो सियासत से... Mirzapur के ट्रेलर में दिखा कालीन भैया का भौकाल, मुन्ना- बबलू पंडित की दमदार वापसी

ओटीटी से निकलकर ‘मिर्जापुर’ अब सिनेमाघरों की बड़ी स्क्रीन पर अपना भौकाल जमाने के लिए तैयार है. ट्रेलर में वही पुरानी गर्मी, वही सत्ता की भूख और वही किरदारों की धाक नजर आती है, लेकिन इस बार कहानी का कैनवास कहीं ज्यादा बड़ी है. यानी जो ऑडियंस अब तक ‘मिर्जापुर’ की दुनिया को स्क्रीन पर देखते आए हैं, उन्हें इस बार उसका नया अवतार देखने को मिलेगा. ‘मिर्जापुर’ की पहचान उसके किरदार हैं और फिल्म का ट्रेलर इसी ताकत को फिर से सामने लाता है. कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित जैसे फ्रेंचाइजी के आइकॉनिक चेहरे एक बार फिर लोगों के सामने हैं.
ट्रेलर में सीजन 1 की कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो किरदारों को एक नए और बड़े टकराव की जमीन पर खड़ा करता दिखाई देता है. हर चेहरे के पीछे अपनी एक भूख है और हर कदम के पीछे सत्ता की कोई न कोई चाल. ट्रेलर में किरदारों की मौजूदगी सिर्फ पुरानी यादें ताजा नहीं करती, बल्कि ये साइन भी देती है कि ‘मिर्जापुर’ का असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है. इस बार दांव बड़े हैं और मुकाबला पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है.
‘मिर्जापुर’ की कहानी में अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो वो है गद्दी. फिल्म भी इसी सत्ता की लड़ाई को अपने सेंटर में रखती नजर आ रही है. पुराने खिलाड़ियों के बीच नए दावेदारों की एंट्री होती है और सत्ता का खेल एक बार फिर बदलता दिखाई देता है. ट्रेलर में साफ महसूस होता है कि हर किरदार अपने हिस्से की ताकत और अपना दबदबा हासिल करने की दौड़ में है. यही पावर गेम फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है.
किसके हाथ में सत्ता आएगी और कौन इस खूनी खेल में अपना सब कुछ गंवा बैठेगा, इसका जवाब फिल्म के साथ ही मिलेगा. ‘मिर्जापुर’ की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर पहले भी बेहद पतली रही है और इस बार ये लकीर और धुंधली होती दिखाई दे रही है.
फ्रेंचाइजी का नया चैप्टर सिर्फ कहानी के लेवल पर ही आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि विजुअली भी ‘मिर्जापुर’ को एक नए मुकाम पर ले जाता नजर आ रहा है. जहां अब तक पूर्वांचल की गलियां, हवेलियां और सत्ता के अड्डे इस दुनिया की पहचान थे, वहीं फिल्म ऑडियंस को रेगिस्तान जैसे बिल्कुल नए एक्सपीरियंस में भी ले जाती दिखाई देगी. बड़े लोकेशन, विशाल सेटअप और ज्यादा सिनेमाई स्केल ट्रेलर को एक अलग पहचान देते हैं. डार्क ह्यूमर, हिंसक टकराव, इंटेंस ड्रामा और आइकॉनिक अंदाज के साथ ये दुनिया अब थिएटर में और ज्यादा दमदार नजर आने वाली है.
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार और लंबी स्टारकास्ट भी है. पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस. चौहान, अनंगशा बिस्वास, शाजी चौधरी, सतेंद्र सोनी, कुलभूषण खरबंदा और सुशांत सिंह जैसे कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं. यही वजह है कि फिल्म सिर्फ फ्रेंचाइजी के फैंस ही नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर एक मसालेदार और हाई-स्केल ड्रामा देखने वाले लोगों के लिए भी खास बन गई है.
‘मिर्जापुर: द मूवी’ को अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रजेंट किया है. गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है, जबकि कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और हिंदी के साथ तेलुगु भाषा में भी लोगों तक पहुंचेगी.
ट्रेलर ने ये तो साफ कर दिया है कि इस बार ‘मिर्जापुर’ सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं आ रहा, बल्कि अपने साथ उस जुनून, डायलॉगबाजी और सत्ता के खेल को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहा है, जिसने इस फ्रेंचाइजी को घर-घर तक पहुंचाया. अब सवाल सिर्फ इतना है कि गद्दी पर कौन बैठेगा? क्योंकि भौकाल इस बार थिएटर में होगा!