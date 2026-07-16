बिना समझौते वाली होगी 'मिर्जापुर द मूवी', डायरेक्टर बोले- 'A' सर्टिफिकेट ही चाहिए!

ओटीटी पर धमाल मचाने वाली क्राइम सीरीज 'मिर्जापुर' अब सिनेमाघरों में भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है.'मिर्जापुर: द मूवी' इंडिया की पहली ऐसी बड़ी ओटीटी फ्रेंचाइजी बनने जा रही है, जिसे इतने बड़े लेवल पर थिएटर में रिलीज किया जा रहा है. फिल्म में एक बार फिर पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा अपने फेमस किरदारों में नजर आएंगे. हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के टीजर को भी फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हुआ था.
'मिर्जापुर' अपनी तगड़ी हिंसा, देशी भाषा और दमदार कहानी के लिए जानी जाती है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल था कि थिएटर रिलीज के लिए क्या फिल्म को हल्का बनाया जाएगा.
निर्देशक गुरमीत सिंह ने साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि फिल्म को हल्का बनाया जाए. उनका कहना है कि फिल्म की असली पहचान को बचाए रखना उनकी पहली प्रायोरिटी थी. इसलिए शुरू से ही तय कर लिया गया था कि फिल्म 'Adults Only (A)' सर्टिफिकेट को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, न कि उसे सभी ऑडियंस के लिए हल्का किया जाएगा.
गुरमीत सिंह ने बताया कि फिल्म बनाते समय सेंसर बोर्ड यानी CBFC के नियमों का भी पूरा ध्यान रखा गया. उन्होंने कहा कि बोर्ड की अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह की लैंग्वेज और कंटेंट की परमिशन है इसलिए टीम ने कोशिश की कि फिल्म का असली अंदाज भी बना रहे और नियमों का पालन भी हो जाए. यानी फैंस को वही पुराना 'मिर्जापुर' वाला भौकाल देखने को मिलेगा, लेकिन तय नियमों के अंदर ही ये सब होगा.
डायरेक्टर का कहना है कि अब इंडियन ऑडियंस पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि 'एनिमल', 'धुरंधर' और हाल की कई फिल्मों ने साबित किया है कि एडल्ट कंटेंट वाली कहानियों के लिए भी थिएटर में अच्छी जगह है. इसी वजह से उन्हें भरोसा मिला कि 'मिर्जापुर: द मूवी' को बिना उसकी असली पहचान बदले बड़े पर्दे पर लाया जा सकता है.
फिल्म में सिर्फ पुराने चेहरे ही नहीं, बल्कि कई और शानदार कलाकार भी नजर आएंगे. अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस. चौहान भी फिल्म का हिस्सा हैं. मेकर्स का दावा है कि इस बार दर्शकों को 'मिर्जापुर' की दुनिया का ऐसा चैप्टर देखने को मिलेगा, जो पहले कभी नहीं दिखाया गया है.
'मिर्जापुर: द मूवी' को अमेज़न MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर बना रहे हैं. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर इसके निर्माता हैं. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. खास बात ये है कि फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होगी, ताकि 'मिर्जापुर' का भौकाल और भी बड़े लेवल की ऑडियंस तक पहुंच सके.