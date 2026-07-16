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बिना समझौते वाली होगी 'मिर्जापुर द मूवी', डायरेक्टर बोले- 'A' सर्टिफिकेट ही चाहिए!

Mirzapur The Movie: मचअवेटेड मूवी 'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसने फैंस को पहली बार फिल्म की दमदार झलक दिखाई. ओटीटी की इस आइकॉनिक दुनिया को अब बड़े पर्दे पर लाते हुए फिल्म पहले से भी बड़ा एक्शन, जबरदस्त ड्रामा और वही सिग्नेचर भौकाल लेकर आ रही है, जिसने 'मिर्जापुर' को एक कल्ट फिनॉमेनन बना दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 16, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:20 PM IST
बिना समझौते वाली होगी 'मिर्जापुर द मूवी', डायरेक्टर बोले- 'A' सर्टिफिकेट ही चाहिए!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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