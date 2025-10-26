Emraan Hashmi और Yami Gautam की ‘हक’ में जुड़ा एक और नाम, फॉर्मर मिस यूनिवर्स Vartika Singh बनीं फिल्म का हिस्सा

इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म ‘हक’ का पोस्टर और टीजर रिलीज होते ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी. बॉलीवुड की फिल्म ‘हक’ सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस ‘मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम’ पर बेस्ड है, जिसमें आपको जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा. वहीं इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा फॉर्मर मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह भी हैं. फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है ये फिल्म जिग्रा बोरा की किताब, ‘बनो: भारत की बेटी’ से इंस्पायर है.

फिल्म के लिए वर्तिका सिंह ने की कड़ी मेहनत

डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा की फिल्म, ‘हक’ एक्टर में इमरान हाशमी एक तेज-तर्रार वकील के रूप में दिखाई देंगे. तो वहीं यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. वर्तिका सिंह भी फिल्म में एक अहम किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी, जो कि फिल्म की कहानी का एक अहम हिस्सा है. खबरों के अनुसार, फिल्म ‘हक’ के लिए वर्तिका सिंह ने कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग ली है और अपनी बोली पर भी काम किया है. वहीं उन्होंने अपने किरदार की खामोशियों और भाव की गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए काफी इम्प्रोवाइजेशन भी किया है. वर्तिका सिंह के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एक्टर्स के ग्रुप में एक नई एक्साइटमेंट देखने को मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की कहानी

बात करें फिल्म ‘हक’ की तो इस फिल्म में सालों पुराने सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस ‘मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम’ से इंस्पायर है. यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, समाज के पुराने रीति-रिवाज को चुनौती देती है और आस्था, महिला अधिकारों और न्याय पर पूरे देश में बहस छेड़ती है. वहीं फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से इस केस और फिल्म की कहानी पर काफी चर्चा हो रही है और लगातार सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में देखने को मिलेगी.