Emraan Hashmi और Yami Gautam की ‘हक’ में जुड़ा एक और नाम, फॉर्मर मिस यूनिवर्स Vartika Singh बनीं फिल्म का हिस्सा

इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म ‘हक’ की हर जगह चर्चा हो रही है, इस फिल्म में यामी गौतम पावरफुल कैरेक्टर को प्ले करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं इस फिल्म से फॉर्मर मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह ने भी बॉलीवुड में एंट्री मार ली थी. आइए जानते हैं पूरी खबर

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 26, 2025, 01:05 PM IST
इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म ‘हक’ का पोस्टर और टीजर रिलीज होते ही ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी. बॉलीवुड की फिल्म ‘हक’ सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस ‘मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम’ पर बेस्ड है, जिसमें आपको जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा. वहीं इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा फॉर्मर मिस यूनिवर्स वर्तिका सिंह भी हैं. फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है ये फिल्म जिग्रा बोरा की किताब, ‘बनो: भारत की बेटी’ से इंस्पायर है.

फिल्म के लिए वर्तिका सिंह ने की कड़ी मेहनत 
डायरेक्टर सुपर्ण वर्मा की फिल्म, ‘हक’ एक्टर में इमरान हाशमी एक तेज-तर्रार वकील के रूप में दिखाई देंगे. तो वहीं यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. वर्तिका सिंह भी फिल्म में एक अहम किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी, जो कि फिल्म की कहानी का एक अहम हिस्सा है. खबरों के अनुसार, फिल्म ‘हक’ के लिए वर्तिका सिंह ने कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग ली है और अपनी बोली पर भी काम किया है. वहीं उन्होंने अपने किरदार की खामोशियों और भाव की गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए काफी इम्प्रोवाइजेशन भी किया है. वर्तिका सिंह के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एक्टर्स के ग्रुप में एक नई एक्साइटमेंट देखने को मिली है.

 

फिल्म की कहानी
बात करें फिल्म ‘हक’ की तो इस फिल्म में सालों पुराने सुप्रीम कोर्ट के फेमस केस ‘मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम’ से इंस्पायर है. यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, समाज के पुराने रीति-रिवाज को चुनौती देती है और आस्था, महिला अधिकारों और न्याय पर पूरे देश में बहस छेड़ती है. वहीं फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से इस केस और फिल्म की कहानी पर काफी चर्चा हो रही है और लगातार सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में देखने को मिलेगी.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

film HAQEmraan HashmiYami Gautamformer miss universe vartika singh

