Miss Universe 2025: फातिमा बॉश की जीत के बाद बढ़ा विवाद, फाइनलिस्ट ओलिविया ने टाइटल ठुकरा मचाया तहलका, जानें क्या बोली अफ्रीकन सुंदरी

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले के बाद भी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, फातिमा बॉश की जीत पर पहले ही कई सवाल खड़े हो चुके हैं. इस बीच अब फाइनलिस्ट ओलिविया यासे (कोटे डी आइवर को रिप्रेजेंट करने वाली) ने मिस यूनिवर्स अफ्रीका और ओशिनिया 2025 का टाइटल वापस कर दिया है. चलिए जानते है क्या हैं पूरा मामला-

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 25, 2025, 03:38 PM IST
Miss Universe 2025 Controversy Again: मिस यूनिवर्स 2025 कंट्रोवर्सी से भरा रहा और फिनाले के बाद भी इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मिस यूनिवर्स 2025 का फिनाले 21 नवंबर को बैंकॉक में हुआ, जहां मेक्सिको की फातिमा बॉश ने खिताब अपने नाम किया, लेकिन उनकी जीत पर शुरुआत से ही धांधली और पक्षपात के आरोप लगे, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जीत को डैमेज कंट्रोल का नाम दिया. इसी बीच अब एक और बड़ा मामला सामने आया है फाइनलिस्ट ओलिविया यासे, जिन्होंने कोटे डी आइवर को रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने मिस यूनिवर्स अफ्रीका और ओशिनिया 2025 का खिताब वापस कर दिया है. फिनाले के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपना खिताब छोड़ने का ऐलान कर दिया.     

मिस कोटे डी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी 
मिस कोटे डी आइवर समिति ने सोमवार को फेसबुक पर बताया कि उन्होंने मिस यूनिवर्स संगठन को औपचारिक रूप से सूचना दे दी है कि आइवरी कोस्ट की कंटेस्टेंट ओलिविया यासे अब संगठन द्वारा दिए गए किसी भी खिताब या जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं हैं. समिति ने इस मामले में कहा कि ओलिविया, जो मिस  कोटे डी आइवर 2021 रही हैं, पर्सनल कारणों से अपने पद से हट रही हैं. उन्हें यह पद 21 नवंबर 2025 को बैंकॉक में हुए 74वें मिस यूनिवर्स फिनाले के बाद मिला था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मिस ओलिविया ने क्यों छोड़ा पद?
ओलिविया ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर टाइटल लौटाने के ऐलान को लेकर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह रोल उनके मूल्यों और सिद्धांतों से मेल नहीं खाता. वे सम्मान, गरिमा और समान अवसरों में विश्वास करती हैं और यह पद उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता. उन्होंने आगे बताया कि कोटे डी आइवर का प्रतिनिधित्व कर मैंने साबित किया कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूं. लेकिन इस रोल में बने रहना मेरी ग्रोथ को कंट्रोल कर देगा. दिल से आभार के साथ में मिस यूनिवर्स अफ्रीका और ओशिनिया के खिताब और मिस यूनिवर्स कमेटी से आने वाले संबंधों से इस्तीफा देती हूं. 

उन्होंने आगे कहा कि एक एम्बेसडर और ब्यूटी क्वीन के तौर पर उन्होंने हमेशा समर्पण और ईमानदारी से काम किया, लेकिन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहना जरूरी है. मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहती हूं कि वे अपनी सीमाओं को तोड़ें, ब्लैक, अफ्रीकी, कैरिबियन, अमेरिकन और सभी अफ्रो-वंशीय समुदायों से कहना चाहती हूं कि उन जगहों पर जाना जारी रखें, जहां आपकी उम्मीद नहीं की जाती. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन का नहीं आया बयान 
बता दें कि ओलिविया के ऐसे अचानक टाइटल छोड़ने के ऐलान के बाद फिलहाल मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. ओलिविया का इस्तीफा आने से मिस यूनिवर्स 2025 के विवादों की आग एक बार फिर भड़क गई है. सोशल मीडिया पर लोग पहले से ही फातिमा को अनडिजर्विंग विनर बता रहे थे, जबकि ओलिविया के प्रदर्शन की खूब तारीफ हुई, इंटरव्यू राउंड में भी उनका जवाब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 

वहीं फातिमी की जीत के बाद ओलिविया अकेली नहीं हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स के बाद अपना पद छोड़ा है. उनसे पहले मिस यूनिवर्स एस्टोनिया 2025, ब्रिगिटा शाबैक ने भी कुछ दिनों बाद अपना खिताब छोड़ दिया था. ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रतियोगिता के अंदर क्या चल रहा है और कंटेस्टेंट्स क्यों ऑर्गनाइजेशन से दूर हो रही हैं. 

