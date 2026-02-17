फैंस को हाथ हिलाते-हिलाते लड़खड़ाईं मिस यूनिवर्स, अचानक हुई बेहोश, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

Miss Universe Fatima Bosch faints during Ecuador festival: मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश इक्वाडोर में अंबाटो के फ्रूट एंड फ्लावर फेस्टिवल में हिस्सा लेते समय परेड फ्लोट पर गिर गईं. अधिकारियों और देखने वालों का कहना है कि थकान की वजह से बेहोशी हुई. बाद में उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह ठीक हो रही हैं.
Miss Universe Fátima Bosch faints during Ecuador festival: इक्वाडोर के अंबाटो में हर साल आयोजित होने वाले फ्रूट एंड फ्लावर फेस्टिवल के दौरान एक हैरान कर देने वाला हादसा हुआ. जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया. अंबाटो की रौनक भरी सड़कें, सालाना फ्रूट एंड फ्लावर फेस्टिवल परेड के दौरान संगीत, रंगों और खुशियों से भरी भीड़ से भरी हुई थी. झांकियों और जश्न के बीच मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
अचानक बेहोश हुई फातिमा बॉश
दरअसल, फैंस की तरफ मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए फातिमा बॉश काफी चार्म और एनर्जी बिखेरती नजर आ रही थी. फातिमा परेड के रास्ते में जमा हुए फैंस का प्यार से स्वागत कर रही थीं. लेकिन जश्न का माहौल एक पल में टेंशन में बदल गया, जैसे ही बॉश एक फ्लोट पर सवार हुईं, अचानक उनकी ताकत कम हो गई और वह लड़खड़ा गई, सीधी रहने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए घुटनों के बल गिर गईं. हर कोई देखने वाला हैरान रह गया. जब इवेंट स्टाफ उनकी तरफ दौड़ी और उनकी सुरक्षा के लिए फ्लोट को रोक दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पल दिखा जब बॉश ने फ्लोट पर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाईं.
देखें वायरल वीडियो
Fátima Bosch, actual Miss Universo, sufrió un ligero desmayo mientras desfilaba en la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato. Todo quedó en pausa y ahora se espera el parte médico oficial…MissUniverso FátimaBosch #Ambato
#fyp #viral #ULTIMAHORA #FelizDomingo pic.twitter.com/uLWFPDcX5F
SoyFerAvila (feravilalozano) February 15, 2026
स्टाफ ने तुरंत की मदद
यह परेड अंबाटो के फेस्टिवल का एक खास हिस्सा है, जो अपनी सांस्कृतिक दिखावे के लिए मशहूर है. बॉश का आना इस इवेंट में इंटरनेशनल ग्लैमर जोड़ने के लिए था और उनकी मौजूदगी ने शुरू में भीड़ का जोश बढ़ा दिया. देखने वालों ने परेड स्टाफ के तुरंत रिस्पॉन्स पर ध्यान दिया, जिन्होंने मिस यूनिवर्स विनर की मदद करने और किसी भी गंभीर चोट को रोकने के लिए तुरंत काम किया.
हालांकि तुरंत कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन लोकल मीडिया ने अंदाजा लगाया कि अंबाटो की ज्यादा ऊंचाई की वजह से बॉश थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गईं. अच्छी बात ये है कि रिपोर्ट्स से पता चला कि वह जल्दी ठीक हो गईं और बिना किसी और घटना के परेड में हिस्सा ले पाईं. फैंस ने ऑनलाइन चिंता और राहत दोनों जाहिर की.
