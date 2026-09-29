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'ओम शांति ओम' में आया ये एक्टर तो बेकाबू हुई भीड़, शाहरुख-सलमान भी पड़ गए थे फीके! फराह ने किया खुलासा

शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'ओम शांति ओम' के कई गाने और डायलॉग हिट हुए, लेकिन 'दीवानगी दीवानगी'आज भी आइकॉनिक सॉन्गस में से एक माना जाता है. इस गाने में इंडस्ट्री के ज्यादातर चेहरे नजर आए, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान और संजय दत्त भी दिखाई दिए. लेकिन सेट पर मौजूद लोग खान्स को छोड़ एक अन्य कलाकार के पीछे भागने लगे, जिसे देख किंग खान भी हैरान रह गए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 29, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:30 AM IST
'ओम शांति ओम' में आया ये एक्टर तो बेकाबू हुई भीड़, शाहरुख-सलमान भी पड़ गए थे फीके! फराह ने किया खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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