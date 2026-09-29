'ओम शांति ओम' में आया ये एक्टर तो बेकाबू हुई भीड़, शाहरुख-सलमान भी पड़ गए थे फीके! फराह ने किया खुलासा

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिन्हें सिर्फ गाना नहीं बल्कि पूरा जमाना याद रखता है. फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ का ‘दीवानगी दीवानगी’ भी कुछ ऐसा ही था. इस गाने में एक-दो नहीं, बल्कि करीब 32 बड़े सितारे एक साथ नजर आए थे. शाहरुख खान के साथ धर्मेंद्र, जीतेंद्र, सलमान खान, सैफ अली खान, संजय दत्त, काजोल, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, रेखा, तब्बू, करिश्मा कपूर और जूही चावला जैसे नाम एक ही फ्रेम में दिखाई दिए. जाहिर है, इतने बड़े सितारों को एक साथ देखना अपने आप में किसी सपने से कम नहीं था. लेकिन इस चमक-दमक के बीच एक ऐसा भी पल आया, जब सेट पर मौजूद हर किसी का ध्यान अचानक एक ही शख्स पर टिक गया.