'ओम शांति ओम' में आया ये एक्टर तो बेकाबू हुई भीड़, शाहरुख-सलमान भी पड़ गए थे फीके! फराह ने किया खुलासा

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिन्हें सिर्फ गाना नहीं बल्कि पूरा जमाना याद रखता है. फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ का ‘दीवानगी दीवानगी’ भी कुछ ऐसा ही था. इस गाने में एक-दो नहीं, बल्कि करीब 32 बड़े सितारे एक साथ नजर आए थे. शाहरुख खान के साथ धर्मेंद्र, जीतेंद्र, सलमान खान, सैफ अली खान, संजय दत्त, काजोल, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, रेखा, तब्बू, करिश्मा कपूर और जूही चावला जैसे नाम एक ही फ्रेम में दिखाई दिए. जाहिर है, इतने बड़े सितारों को एक साथ देखना अपने आप में किसी सपने से कम नहीं था. लेकिन इस चमक-दमक के बीच एक ऐसा भी पल आया, जब सेट पर मौजूद हर किसी का ध्यान अचानक एक ही शख्स पर टिक गया.
फराह खान ने हाल ही में अपने यूट्यूब व्लॉग में उस पुराने किस्से को याद किया. उन्होंने बताया कि गाने की शूटिंग के लिए एक के बाद एक बड़े सितारे सेट पर पहुंच रहे थे. माहौल पहले से ही काफी खास था, लेकिन एक स्टार के आते ही पूरा नजारा बदल गया. फराह के मुताबिक, सेट पर अचानक ऐसी हलचल मची कि उन्हें और शाहरुख खान को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है. यहां तक कि शूटिंग में काम कर रहे लोग भी अपनी जगह छोड़कर उस सितारे से मिलने पहुंचने लगे. फराह ने बताया कि उस वक्त जो कुछ हुआ, वो इतना जबरदस्त था कि बाद में उसे गाने के एक सीन का हिस्सा भी बना दिया गया.
जिस सितारे के सेट पर पहुंचते ही ये पूरा हंगामा मचा, वो कोई और नहीं, बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थे. फराह ने बताया कि उनके आने पर सेट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. एक महिला तो उन्हें देखकर सच में बेहोश हो गई थी. यही वजह है कि ‘दीवानगी दीवानगी’ में भी एक महिला के बेहोश होने वाला सीन रखा गया. फराह ने मजाकिया अंदाज में बताया कि ये सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं थी, बल्कि शूटिंग के दौरान सच में ऐसा हो चुका था. यहां तक कि सेट के लाइटमैन भी अपनी जगह से उठकर मिथुन दा से मिलने पहुंच गए थे. उस समय फराह और शाहरुख दोनों हैरान होकर बस यही देख रहे थे कि आखिर अचानक सबको क्या हो गया.
इस किस्से में एक और मजेदार बात सामने आई. फराह खान ने बताया कि गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने शाहरुख खान से कहा था कि वो मिथुन दा के डांस स्टेप्स को फॉलो करें. लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी. शाहरुख उन स्टेप्स को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे थे. फराह के मुताबिक, इसके बाद मिथुन दा ने मजाक-मजाक में शाहरुख के सिर पर टपली मारना शुरू कर दिया. खास बात ये है कि इस पूरे मजेदार पल को फिल्म में भी रखा गया. यानी पर्दे पर जो सीन देखकर ऑडियंस हंस रही थी, उसके पीछे सेट का एक असली और काफी दिलचस्प किस्सा छिपा हुआ था.
‘दीवानगी दीवानगी’ फराह खान की दूसरी निर्देशित फिल्म ‘ओम शांति ओम’ का खास गाना था. इसमें बॉलीवुड के अलग-अलग दौर के बड़े सितारे एक साथ दिखाई दिए. शाहरुख खान के अलावा धर्मेंद्र, जीतेंद्र, सलमान खान, सैफ अली खान, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, रेखा, तब्बू, करिश्मा कपूर और जूही चावला समेत कुल 32 सितारों ने इसमें हिस्सा लिया था. इतने बड़े स्टार कास्ट को एक साथ शूट करना अपने आप में बड़ी चुनौती रहा होगा, लेकिन फराह ने इसे यादगार बना दिया और मिथुन दा की एंट्री ने तो इस शूट को एक ऐसा किस्सा दे दिया, जिसे आज भी याद करके मुस्कुराया जा सकता है.
‘दीवानगी दीवानगी’ में सितारों की दीवानगी पर्दे पर तो दिखाई ही देती है, लेकिन फराह के इस खुलासे से पता चलता है कि कैमरे के पीछे भी माहौल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. जिस स्टार के आने पर महिला बेहोश हो जाए, लाइटमैन काम छोड़कर मिलने दौड़ पड़े और शाहरुख खान तक हैरान रह जाएं, उनके स्टारडम की कहानी समझने के लिए किसी अलग सबूत की जरूरत नहीं. यही वजह है कि ‘ओम शांति ओम’ का ये गाना सिर्फ सितारों की भीड़ वाला गाना नहीं, बल्कि बॉलीवुड के अलग-अलग दौर और स्टारडम को एक फ्रेम में समेटने वाला आइकॉनिक गाना बन गया.