‘प्रोपेगैंडा है...’ ‘धुरंधर 2’ को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कुछ ऐसा, ‘द बंगाल फाइल’ पर बोले- ‘उसे तो रिलीज ही नहीं होने दिया...’

Mithun Chakraborty: ‘धुरंधर 2’ दुनिया भर में 1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस फिल्म को ‘प्रोपेगैंडा फिल्म’ बता रहे हैं. इसी बीच अब ‘द कश्मीर फाइल्स’ में नजर आ चुके मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे इस फिल्म की तुलान अपनी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ से करते नजर आ रहे हैं.
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Mithun Chakraborty on Dhurandhar 2: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता-राजनेता मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर बात की है. ये फिल्म दुनिय भर में 1400 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है. वहीं, कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन मिथुन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि बिना फिल्म को ठीक से देखे इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है.
उनके मुताबिक, दर्शक समझदार हैं और वे खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं. मिथुन का ये बयान अब तेजी से वारयर हो रहा और सुर्खियां बटोर रहा है. मिथुन चक्रवर्ती ने इस मुद्दे पर बात करते हुए अपनी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ‘बंगाल फाइल्स’ को कुछ जगहों पर रिलीज तक नहीं होने दिया गया था. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हिए कहा, ‘आपने बंगाल फाइल्स को यहां रिलीज ही नहीं होने दिया’.
उन्होंने कहा, ‘इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा. फिर भी आप ‘धुरंधर 2’ को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं. अगर ऐसा था तो इसे भी रोक देना चाहिए था’. उनके इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया है. उन्होंने आगे कहा, ‘आपने बंगाल फाइल्स की एक भी रील नहीं देखी और शुरुआत से ही उसका विरोध किया. उसे रिलीज तक नहीं होने दिया गया. इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है’. मिथुन का कहना है कि किसी भी फिल्म पर राय बनाने से पहले उसे देखना जरूरी है.
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सिर्फ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर फिल्म को गलत ठहराना ठीक नहीं. उनके इस बयान को उनके समर्थक काफी सही बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब भी अपनी राय पर कायम हैं. वहीं, ‘धुरंधर 2’ में काम कर चुके एक्टर हिराव मेहता ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने फिल्म में एक बलोच गैंग मेंबर का किरदार निभाया है. हिराव ने कहा, ‘ये पहली बार है जब किसी ने इतनी रॉ फिल्म बनाने की कोशिश की है. आदित्य धर सर ने जो हुआ’.
उन्होंने कहा, ‘कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसे लोगों के सामने दिखाया है’. उन्होंने माना कि उन्हें अपने किरदार के लिए काफी प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग नफरत भी कर रहे हैं. हिराव ने इस बारे में कहा, ‘अगर 95 प्रतिशत लोग प्यार दे रहे हैं, तो 5 प्रतिशत लोग नफरत भी कर रहे हैं. लेकिन ये ठीक है, क्योंकि वही 5 प्रतिशत मुझे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है’. उनका मानना है कि हर फिल्म और किरदार पर अलग प्रतिक्रियाएं आना नॉर्मल है.
एक कलाकार के तौर पर उन्हें दोनों तरह की प्रतिक्रिया को मानना चाहिए और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. इस बीच दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी. वह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जो लोग फिल्मों को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, उन्हें हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए. हम उन पर ज्यादा ध्यान देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं’.
अनुपम खेर का मानना है कि दर्शक खुद समझदार हैं और सही फैसला लेते हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘लोग बेवकूफ नहीं हैं जो बिना वजह थिएटर में जाकर फिल्म देखें. अगर कोई फिल्म हाउसफुल चल रही है, तो इसका मतलब है कि दर्शकों को वो पसंद आ रही है. लोग फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है. इसलिए जो लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, उन्हें आराम करने देना चाहिए’. बता दें, 19 मार्च को रिलीज हुई ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
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