50 साल से इंडस्ट्री पर राज कर रहा बाप, बेटे को पहचान बनेने के लिए करना पड़ रहा संघर्ष, बोले- ‘स्टार किड नहीं बनना...’

Mithun Chakraborty Son Namashi: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक मिथुन चक्रवर्ती ने लगभग 5 दशकों में अपनी मेहनत और अभिनय से खास पहचान बनाई है. लेकिन उनके बेटे मिमोह और नमाशी चक्रवर्ती अभी भी फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. खास बात ये है कि पहली बार मिथुन और उनका छोटा बेटा नमाशी एक ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं, और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 'द बंगाल फाइल्स' है.

हालांकि इस फिल्म में दोनों का स्क्रीन पर आमना-सामना नहीं होगा, लेकिन दर्शकों के लिए ये बेहतरीन एक्सपीरियंस जरूर होगा. अपने एक हालिया इंटरव्यू में नमाशी ने कहा कि लोग उन्हें केवल मिथुन का बेटा समझते हैं, लेकिन वे अपनी मां योगिता बाली के बेटे भी हैं. उन्होंने कहा कि लोग पापा की बात तो करते हैं, लेकिन मां भी अपने जमाने की काफी मशहूर अदाकारा थीं. इस बयान से साफ होता है कि नमाशी सिर्फ स्टार किड के टैग पर नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की चाह रखते हैं.

नमाशी चक्रवर्ती की मां योगिता बाली

योगिता बाली ने 1971 में फिल्म 'परवाना' से अपना करियर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने करीब 20 साल तक लगातार काम किया. उनकी आखिरी साल 1989 में आई फिल्म 'आखिरी बदला' थी. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी. साल 1979 में योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली थी. हालांकि, इससे पहले उनकी शादी सिंगर और एक्टर किशोर कुमार से भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता केवल 2 साल ही चल पाया और दोनों अलग हो गए, जिसके बाद उन्होंने मिथुन से शादी की.

2023 में किया था डेब्यू

वहीं, अगर नमाशी चक्रवर्ती के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 2023 में राजकुमार संतोषी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'बैड बॉय' से अपनी शुरुआत की थी. हालांकि फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन नमाशी ने खुद को दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश जरूर की. अब वे धीरे-धीरे फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनके मुताबिक, वे उन स्टार किड्स जैसे नहीं हैं जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता है.

अब 'द बंगाल फाइल्स' में आएंगे नजर

अब नमाशी 'द बंगाल फाइल्स' में एक अलग अंदाज में दिखाई देंगे. इस फिल्म में वे विलेन का रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है, जो 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मिथुन और नमाशी भले ही फिल्म में साथ न दिखें, लेकिन दोनों का एक ही प्रोजेक्ट में होना दर्शकों के लिए बड़ी बात होगी. इसके अलावा नमाशी, विक्रम भट्ट की फिल्म 'वीराट' की शूटिंग में भी बिजी हैं. ये एक जंगल पर आधारित एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जो अगले साल रिलीज होगी.