पहलगाम हमले से 2 दिन पहले आतंकियों से मिली थी मॉडल, बोलीं - ‘बदसलूकी की क्योंकि हमें कुरान नहीं...’

Model Ekta Tiwari Encounter With Terrorists: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. आतंकियों ने वहां घूमने गए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इसी बीच एक मॉडल एकता तिवारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि इस हमले से ठीक पहले वे 2 संदिग्ध आतंकियों से मिली थीं, जो खच्चर वाले बनकर उनके साथ पहलगाम सफर में शामिल हुए थे.

जौनपुर की रहने वाली मॉडल एकता तिवारी अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गई थीं. उन्होंने हाल ही में एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में बताया कि खच्चर वालों का व्यवहार उन्हें शुरुआत से ही अजीब लग रहा था, इसलिए उन्होंने उनका वीडियो चुपचाप बना लिया. एकता ने बताया, 'हम 21 अप्रैल को पहलगाम से लौटे. अब जब मैं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी स्केच देखती हूं, तो लगता है मौत से बाल-बाल बच गई'. उन्होंने इस पूरी घटना को बेहद डरावना एक्सपीरियंस बताया.

Jaunpur, Uttar Pradesh: Ekta Tiwari, tourist who identified the terrorist says, "We were a group of 20 people and reached Pahalgam on April 20. That very day, we sensed something suspicious, so we got off about 500 meters before the Baisaran area—where the attack took place. The… pic.twitter.com/vZGKSbCqhK

— IANS (@ians_india) April 24, 2025