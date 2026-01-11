Advertisement
trendingNow13070939
Hindi Newsबॉलीवुडमोगैम्बो खुश हुआ… इस एक डायलॉग ने एक्टर के करियर ने किया टेक ऑफ, फिर बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन

मोगैम्बो खुश हुआ… इस एक डायलॉग ने एक्टर के करियर ने किया टेक ऑफ, फिर बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए खास जगह बनाई. इनमें से एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, वह हैं अमरीश पुरी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोगैम्बो खुश हुआ… इस एक डायलॉग ने एक्टर के करियर ने किया टेक ऑफ, फिर बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए खास जगह बनाई. इनमें से एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, वह हैं अमरीश पुरी. अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े स्टार बनने के लिए बहुत कम उम्र में ही करियर की शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन अमरीश पुरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं.  उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान करीब 40 साल की उम्र में बनाई और इसके बावजूद उन्होंने लगभग 400 फिल्मों में काम किया. उनके विलेन के किरदार आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं.

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर शहर (अब भगत सिंह नगर) में हुआ था. उनके परिवार में पहले से ही एक्टिंग का रुझान था. उनके दो बड़े भाई, मदन पुरी और चमन पुरी पहले ही फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे. बचपन से ही अमरीश को एक्टिंग का शौक था और उन्होंने भी बड़े होकर फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखा, लेकिन शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी.

इस एक डायलॉग ने एक्टर के करियर ने किया टेक ऑफ

Add Zee News as a Preferred Source

22 साल की उम्र में अमरीश पुरी ने पहली बार स्क्रीन टेस्ट दिया. उन्हें उनकी आवाज और लुक की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में नौकरी कर ली. सरकारी नौकरी के साथ-साथ उन्होंने थिएटर में भी एक्टिंग करना शुरू किया. स्टेज पर उन्होंने धीरे-धीरे अपनी कला दिखाई और कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस दौरान उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड भी मिला. थिएटर में उनका अनुभव और मेहनत ही आगे चलकर उन्हें फिल्मी दुनिया में ले गई.

बॉलीवुड में अमरीश पुरी का पहला रोल 1971 में फिल्म 'रेशमा और शेरा' में आया, लेकिन यह छोटा और सामान्य किरदार था. इसके बाद उन्हें कुछ बड़े रोल मिले, लेकिन उनको असली पहचान 39–40 साल की उम्र में मिली. 'मिस्टर इंडिया' में मोगैम्बो का रोल उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक था, हालांकि मोगैम्बो के रोल के लिए वह पहली पसंद नहीं थे. यह रोल पहले अनुपम खेर को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया.

फिर बने बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन

अमरीश ने मोगैम्बो के किरदार में इतनी जान डाली कि यह रोल बॉलीवुड के सबसे यादगार विलेन किरदारों में से एक बन गया. इसके अलावा अमरीश पुरी ने 'नगीना', 'लोहा', 'सौदागर', 'गदर', और 'नायक' जैसी फिल्मों में भी दमदार किरदार निभाए. हर किरदार में उन्होंने अलग अंदाज दिखाया. उनकी आवाज, बॉडी और स्क्रीन पर आने वाली मौजूदगी ने दर्शकों को डर भी दिया और प्रेरित भी किया. उनका अंदाज इतना खास था कि हॉलीवुड के महान निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग भी उनके काम से प्रभावित हुए. उन्होंने अमरीश को 'इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम' के लिए कास्ट किया.

अमरीश पुरी को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई पुरस्कार भी मिले. उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड जैसी प्रतिष्ठित मान्यताओं को अपने नाम किया. इसके अलावा, निजी जीवन में उनका शौक लोगों को हैरान करता था. उन्हें टोपियों का बहुत शौक था और उनके पास 200 से ज्यादा हैट्स का कलेक्शन था.

अमरीश पुरी ने आखिरी बार फिल्म 'किसना: द वॉरियर पोएट' में काम किया. उनका देहांत 2005 में हुआ, लेकिन उनके किरदार, डायलॉग और अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

amreesh puri

Trending news

काम का दबाव या कुछ और...पश्चिम बंगाल में सियासी महाभारत, अब तक कितने BLO की मौत?
West Bengal
काम का दबाव या कुछ और...पश्चिम बंगाल में सियासी महाभारत, अब तक कितने BLO की मौत?
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
ias officer pooja khedkar
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
Vibrant Summit
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं