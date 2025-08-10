भाभी समझा, निकली बहन; जिसके साथ उड़ी थी अफेयर की अफवाह, उसी ने मोहम्मद सिराज को बांधी राखी

Mohammed Siraj Zanai Bhosle Celebrates Raksha Bandhan: 9 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से राखी का त्योहार मनाया गया. रक्षा बंधन के मौके पर मोहम्मद सिराज ने भी राखी बंधवाते हुए का वीडियो शेयर किया. उन्हें उसी लड़की ने राखी बांधी, जिसके साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थी.

मोहम्मद सिराज ने किससे बंधवाई राखी?

आशा भोसले की नातिन जनाई भोसले ने मोहम्मद सिराज को राखी बांधी, इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. सिराज सफ़ेद कुर्ते में बैठे हुए हैं और जनाई हरे रंग के सूट पहने हुए हैं. जनाई ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "एक हजारों में, इससे बेहतर कुछ नहीं मांगा जा सकता था."

बीते दिनों दोनों के अफेयर की अफवाह उड़ी थी, क्योंकि दोनों की एक फोटो वायरल हुई थी. जनाई भोसले आईपीएल मैचों के दौरान भी मोहम्मद सिराज और गुजरात टाइटंस को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर आती थी. अफेयर की अफवाहों का जनाई भोसले और मोहम्मद सिराज पहले ही खंडन कर चुके थे. जनाई ने सिराज के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें अपना प्यारा भाई बताया था, सिराज ने भी इस पर लिखा था कि उनकी बहन जैसी प्यारी कोई नहीं.

एशिया कप के लिए टीम में शामिल हो सकते हैं मोहम्मद सिराज

दरअसल, लोग इस लिए दंग नहीं कि मोहम्मद सिराज रक्षाबंधन मना रहे हैं. इंटरनेट यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि मोहम्मद सिराज ने राखी किससे बंधवाई! मोहम्मद सिराज को ये राखी बांधी जनाई भोसले ने. राखी के साथ-साथ जनाई ने सिराज को एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया. जनाई ने सिराज के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि सिराज हजारों में एक हैं. उन्हें सिराज से बेहतर इंसान कोई मिला ही नहीं. वहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट्स आने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जिसको भाभी समझा वो तो बहन निकली.