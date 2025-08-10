भाभी समझा, निकली बहन; जिसके साथ उड़ी थी अफेयर की अफवाह, उसी ने मोहम्मद सिराज को बांधी राखी
Advertisement
trendingNow12874543
Hindi Newsबॉलीवुड

भाभी समझा, निकली बहन; जिसके साथ उड़ी थी अफेयर की अफवाह, उसी ने मोहम्मद सिराज को बांधी राखी

Mohammed Siraj Zanai Bhosle Celebrates Raksha Bandhan: मोहम्मद सिराज और आशा भोसले की नातिन जनाई भोसले के बीच डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. हालांकि दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाभी समझा, निकली बहन; जिसके साथ उड़ी थी अफेयर की अफवाह, उसी ने मोहम्मद सिराज को बांधी राखी

Mohammed Siraj Zanai Bhosle Celebrates Raksha Bandhan: 9 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से राखी का त्योहार मनाया गया. रक्षा बंधन के मौके पर मोहम्मद सिराज ने भी राखी बंधवाते हुए का वीडियो शेयर किया. उन्हें उसी लड़की ने राखी बांधी, जिसके साथ उनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थी.

मोहम्मद सिराज ने किससे बंधवाई राखी?

आशा भोसले की नातिन जनाई भोसले ने मोहम्मद सिराज को राखी बांधी, इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. सिराज सफ़ेद कुर्ते में बैठे हुए हैं और जनाई हरे रंग के सूट पहने हुए हैं. जनाई ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "एक हजारों में, इससे बेहतर कुछ नहीं मांगा जा सकता था."

बीते दिनों दोनों के अफेयर की अफवाह उड़ी थी, क्योंकि दोनों की एक फोटो वायरल हुई थी. जनाई भोसले आईपीएल मैचों के दौरान भी मोहम्मद सिराज और गुजरात टाइटंस को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर आती थी. अफेयर की अफवाहों का जनाई भोसले और मोहम्मद सिराज पहले ही खंडन कर चुके थे. जनाई ने सिराज के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्हें अपना प्यारा भाई बताया था, सिराज ने भी इस पर लिखा था कि उनकी बहन जैसी प्यारी कोई नहीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zanai Bhosle (@zanaibhosle)

एशिया कप के लिए टीम में शामिल हो सकते हैं मोहम्मद सिराज

दरअसल, लोग इस लिए दंग नहीं कि मोहम्मद सिराज रक्षाबंधन मना रहे हैं. इंटरनेट यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि मोहम्मद सिराज ने राखी किससे बंधवाई! मोहम्मद सिराज को ये राखी बांधी जनाई भोसले ने. राखी के साथ-साथ जनाई ने सिराज को एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट किया. जनाई ने सिराज के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि सिराज हजारों में एक हैं. उन्हें सिराज से बेहतर इंसान कोई मिला ही नहीं. वहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के कमेंट्स आने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जिसको भाभी समझा वो तो बहन निकली. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Siraj

Trending news

300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
;