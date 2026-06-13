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रिलीज के 23 दिन बाद मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ पर मंडराया कानूनी संकट! जॉर्जकुट्टी के कार का नंबर बना मेकर्स के गले की हड्डी

Drishyam 3 Legal Trouble: मोहनलाल की मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म ‘दृश्यम 3’ को रिलीज हुए 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई है. फिल्म के लीड रोल यानी जॉर्जकुट्टी की कार पर जो नंबर प्लेट दिखाई गई है, वो केरल के एक किसान की असली गाड़ी का नंबर है, जिसके बाद किसान ने मेकर्स और एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:10 AM IST
रिलीज के 23 दिन बाद मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ पर मंडराया कानूनी संकट! जॉर्जकुट्टी के कार का नंबर बना मेकर्स के गले की हड्डी
Image Credit: Drishyam 3 Legal Trouble

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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