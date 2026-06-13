Drishyam 3 Legal Trouble: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म ‘दृश्यम 3’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ये फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया. फिल्म की कहानी की तरह ही अब इसके मेकर्स भी असल जिंदगी में एक कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं.
फिल्म की मुसीबत की वजह मोहनलाल के किरदार यानी जॉर्जकुट्टी की कार की नंबर प्लेट है. असल में फिल्म में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, उसका नंबर एक किसान की पर्सनल गाड़ी का है. इस बात का खुलासा होते ही सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक में तहलका मच गया है. एक छोटी सी लापरवाही अब मेकर्स के लिए गले की हड्डी बन गई है. किसान की असली नंबर प्लेट बिना इजाजत फिल्म में दिखाना ही इस पूरे विवाद की मुख्य वजह बन चुका है.
ये पूरा मामला केरल के इडुक्की जिले से सामने आया है. वहां के रहने वाले एक किसान आर.डी. राजीव ने इस मामले को लेकर फिल्म के मेकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस में एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है. किसान का कहना है कि उनकी बिना मर्जी और जानकारी के उनकी गाड़ी का नंबर फिल्म में सरेआम यूज किया गया है. उन्होंने इस शिकायत में फिल्म के प्रोड्यूसर एंटनी पेरुम्बावूर, डायरेक्टर जीथू जोसेफ और एक्टर मोहनलाल को भी घसीटा है.
राजीव की अपनी असली गाड़ी का नंबर ‘KL 69 D 2772’ है. यही नंबर फिल्म में भी हूबहू दिखाई दे रहा है. इस वजह से वे काफी परेशान हैं और उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. दिलचस्प बात ये है कि राजीव के पास सफेद रंग की ‘महिंद्रा स्कॉर्पियो’ कार है, जबकि फिल्म में किसी अलग कंपनी की गाड़ी पर इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, दोनों का नंबर बिल्कुल एक जैसा होने के चलते, अब लोग इन दोनों कारों को आपस में जोड़कर देख रहे हैं.
किसान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को अपनी गाड़ी की असली आरसी सौंप दी है. उनका कहना है कि बिना इजाजत किसी फिल्म में आम नागरिक की गाड़ी का नंबर दिखाना गलत है और ये उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है. इससे उन्हें भविष्य में कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से उन्होंने अपना दावा मजबूत करने के लिए आरसी की कॉपी पुलिस को दी है. वे इस बात से परेशान हैं कि फिल्म की वजह से उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ गई है.
इस पूरे विवाद की वजह से राजीव की सोशल लाइफ भी काफी इफेक्ट हो रही है. उनका कहना है कि जब से फिल्म सुपरहिट हुई है, पड़ोसी और राह चलते लोग उन्हें ‘दृश्यम राजीव’ बोलकर तंग करने लगे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग तो मजे लेते हुए यहां तक कह देते हैं कि उन्होंने फिल्म को देखने के बाद जानबूझकर अपनी गाड़ी के लिए ये नंबर चुना है. इस फालतू के मजाक और टोकाटोकी के चलते वे बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं.
परेशान होकर राजीव ने पुलिस से सख्त मांग की है कि फिल्म से उनकी गाड़ी के नंबर वाले सभी सीन तुरंत हटाए जाएं. उन्होंने साफ कहा कि जब तक फिल्म निर्माता उनसे सबके सामने माफी नहीं मांग लेते, तब तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई जाए. राजीव ने मेकर्स को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी ये मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे और सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. अब देखना होगा कि मेकर्स इस पर क्या फैसला लेते हैं?
इस पूरे विवाद ने फिल्म इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा सवाल ला खड़ा किया है. अक्सर फिल्मों को असली रंग देने के चक्कर में मेकर्स प्रॉप्स के इस्तेमाल में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं. जानकारों के मुताबिक, किसी भी फोन या गाड़ी के नंबर को पर्दे पर दिखाने से पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए. फिलहाल इस विवाद पर मोहनलाल या मेकर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. अब देखना होगा कि 'दृश्यम 3' की टीम इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाती है या बात कोर्ट तक जाएगी.