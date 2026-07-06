Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /मोहनलाल के पास 10 हाथी के दांत और 13 हाथीदांत की मूर्तियां, अब DNA टेस्ट से मालूम चलेगी सच्चाई

मोहनलाल के पास 10 हाथी के दांत और 13 हाथीदांत की मूर्तियां, अब DNA टेस्ट से मालूम चलेगी सच्चाई

Mohanlal: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने केरल की 'वाइल्डलाइफ एमनेस्टी स्कीम' के तहत अपने पास मौजूद 10 हाथी के दांत और हाथीदांत से बनी 13 मूर्तियों की जानकारी वन विभाग को दी है. इस मामले में अब इन सभी वस्तुओं की असलियत और स्रोत का पता लगाने के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 06, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:07 AM IST
मोहनलाल के पास 10 हाथी के दांत और 13 हाथीदांत की मूर्तियां, अब DNA टेस्ट से मालूम चलेगी सच्चाई
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब खाइए कड़वा 'नीम पराठा', वायरल हुआ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट; लोगों ने क्या कहा?
Weird Food Combination29 min ago
2
Mohanlal33 min ago
3
Monsoon Update 202635 min ago
4
Agnipath Scheme47 min ago
5
Novak Djokovic59 min ago