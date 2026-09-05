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Mohanlal फैंस के लिए बड़ी खबर! L367 का हुआ खुलासा, Operation Ganga में नजर आएंगे सुपरस्टार

Mohanlal Operation Ganga: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म L367 का ऑफिशियल टाइटल 'ऑपरेशन गंगा: ए नेशन्स प्रॉमिस' रिवील कर दिया गया है. विष्णु मोहन के निर्देशन में बनी ये फिल्म रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान इंडियन स्टूडेंट के रेस्क्यू मिशन पर बेस्ड है. अर्जुन रामपाल समेत दमदार कलाकारों और शानदार टेक्निकल टीम के चलते फिल्म काफी खास है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 05, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:09 PM IST
Mohanlal फैंस के लिए बड़ी खबर! L367 का हुआ खुलासा, Operation Ganga में नजर आएंगे सुपरस्टार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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