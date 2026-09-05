Mohanlal फैंस के लिए बड़ी खबर! L367 का हुआ खुलासा, Operation Ganga में नजर आएंगे सुपरस्टार

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की अपकमिंग फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार अब उसके नाम से पर्दा उठ गया है. अब तक L367 के नाम से खबरों में रही इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल 'ऑपरेशन गंगा: ए नेशन्स प्रॉमिस' रखा गया है. फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर विष्णु मोहन कर रहे हैं. मोहनलाल इस फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आएंगे, जबकि उनके साथ अर्जुन रामपाल, भाग्यश्री बोर्से, आदिल हुसैन और पार्थिबन जैसे दमदार कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. यानी कहानी के साथ-साथ फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी मजबूत है.
फिल्म का टाइटल सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि कहानी किसी बड़े मिशन के आसपास घूमने वाली है. 'ऑपरेशन गंगा' असल में रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन में फंसे इंडियन सिटिजन्स को सुरक्षित देश वापस लाने के भारत के बड़े रेस्क्यू मिशन से इंस्पायर है. उस समय बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट और वहां रह रहे लोग वॉर के बीच फंस गए थे.
रूस-यूक्रेन वॉर के मुश्किल हालातों के बीच इंडियन स्टूडेंट को सुरक्षित निकालकर लाना किसी चुनौती से कम नहीं था. फिल्म इसी पूरे मिशन को एक रोमांचक और इमोशनल अंदाज में पर्दे पर दिखाने की तैयारी कर रही है. अहम बात ये है कि कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो मुश्किल हालात में अपनों से दूर थे और घर लौटने की उम्मीद लगाए बैठे थे.
'ऑपरेशन गंगा' की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार टेक्निकल टीम भी है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक संभाल रहे हैं, जो 'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों के विजुअल्स के लिए जाने जाते हैं. प्रोडक्शन डिजाइनर राजीवन भी टीम का हिस्सा हैं, जबकि जबरदस्त एक्शन के लिए सी यंग ओह को जोड़ा गया है, जिन्होंने 'धुरंधर’' और 'किल' जैसी फिल्मों में एक्शन डिजाइन किया है.
वहीं म्यूजिक की कमान शाश्वत सचदेव संभाल रहे हैं. बात करें एडिटर टीम की तो, एडिटर शमीर मोहम्मद, साउंड डिजाइनर बिश्वदीप चटर्जी और वीएफएक्स सुपरवाइजर के. वी. संजीत जैसे नाम भी इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर स्क्वाड्रन लीडर वरलिन पंवार की मौजूदगी फिल्म को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश नजर आती है.
फिल्म को गोकुलम गोपालन, श्री गोकुलम मूवीज के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं. बैजू गोपालन और वी. सी. प्रवीण को-प्रोड्यूसर हैं, जबकि कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. फिल्म में मेल्वी जे कॉस्ट्यूम डिजाइन, रोनेक्स जेवियर मेकअप और रिन्नी दिवाकर प्रोडक्शन कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
'ऑपरेशन गंगा' को जिस तरह की टीम मिली है, उससे साफ है कि मेकर्स इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़े और यादगार सिनेमाई एक्सपीरियंस के तौर पर पेश करना चाहते हैं. मोहनलाल की दमदार मौजूदगी, भारत के एक बेहद अहम रेस्क्यू मिशन की कहानी और शानदार टेक्निकल टीम इन तीनों का मेल इस फिल्म को रिलीज से पहले ही खास बना रहा है.