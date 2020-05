Salman के साथ 'Ready' में काम कर चुके 'छोटे अमर चौधरी' नहीं रहे, 27 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली: एक्टर मोहित बघेल (Mohit Baghel), जिन्होंने कॉमेडी शो 'छोटे मियां' के साथ शोबिज में अपने करियर की शुरुआत की थी, कैंसर के कारण उनका निधन हो गया है. वह अभी महज 27 साल के ही थे. इस खबर की पुष्टि कॉमेडी सर्कस के लेखक और निर्देशक और 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' के निर्देशक राज शांडिल्य (Raaj Shaandilyaa) ने की है. राज के इस ट्वीट के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है.

राज शांडिल्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मोहित मेरे भाई इतनी जल्दी क्या थी जाने की? मैंने तुझसे कहा था देख तेरे लिए सारी इंडस्ट्री रुक गई है, जल्दी से ठीक होके आजा उसके बाद ही सब काम शुरू करेंगे, तू बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, इसलिए अगली फिल्म के सेट पे तेरा इंतजार करूंगा...और तुझे आना ही पड़ेगा. ॐ साई राम #cancer RIP.' वहीं, गुरप्रीत कौर चड्ढा ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरे सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि हम आपको इतनी जल्दी खो देंगे, एक अभिनेता जिसने #Ready फिल्म में अपने अद्भुत अभिनय कौशल को दिखाया.'

Never thought in my dreams also that we will loose you so soon, An actor who showed his amazing acting skills in #Ready film with @BeingSalmanKhan A great friend, brother and superb human @baghelmohit #RIP #MohitBaghel pic.twitter.com/461rtwBdhD

— Gurpreet Kaur Chadha (@GurpreetKChadha) May 23, 2020