मोहित सूरी की ‘सैयारा’ ने 2025 में रचा इतिहास, येलोस्टोन फिल्म फेस्टिवल में हुई बड़ी जीत

2025 Blockbuster Movie: मशहूर फिल्ममेकर मोहित सूरी के लिए साल 2025 किसी सपने के सच होने जैसा बन गया है. उनकी फिल्म 'सैयारा' देश-विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रही है. इस बीच फिल्म ने येलोस्टोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 (वाईआईएफएफ) में पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड जीता. इस मौके पर निर्देशक मोहित सूरी ने कहा कि इस फिल्म की सफलता के पीछे की ताकत यश राज फिल्म्स की ओर से दी जाने वाली आजादी रही है.
येलोस्टोन फिल्म फेस्टिवल में जीता अवॉर्ड
शुक्रवार को मुंबई में आयोजित वाईआईएफएफ के इवेंट में यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और निर्देशक मोहित सूरी ने फिल्म 'सैयारा' के लिए अवॉर्ड ग्रहण किया. अवॉर्ड मिलने के बाद मोहित सूरी ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद भावुक करने वाला है. वे पिछले बीस सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन यह उनकी पहली ट्रॉफी है. उन्होंने कहा, 'इस फिल्म में सब कुछ जैसे पहली बार हुआ, जैसे फिल्म में एक्टर्स पहली बार बड़े पर्दे पर उतरे, वे पहली बार यश राज फिल्म्स के साथ काम कर रहे थे, और अक्षय पहली बार किसी फिल्म का निर्माण कर रहे थे. ये सब 'पहली बार' के अनुभव मेरे लिए यादगार बन गए.'
बचपन की यादों को किया शेयर
मोहित सूरी ने अपने बचपन की उन यादों को भी साझा किया, जब वह थिएटर में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' देखने गए थे. उन्होंने बताया, 'उसी पल मैंने सोच लिया था कि मुझे फिल्मों से जुड़ना है. यही सपना धीरे-धीरे बढ़ा और आज मेरी फिल्म को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिला.' फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा का धन्यवाद करते हुए मोहित ने बताया कि आज के समय में जब बहुत लोग मानते हैं कि रोमांटिक फिल्मों का दौर खत्म हो चुका है, तब आदित्य चोपड़ा ने कहानी पर भरोसा किया.
सरल प्रेम कहानी बनाने की दी आजादी
उन्होंने कहा, 'जहां बाकी इंडस्ट्री एक्शन और बड़े-बड़े स्टंट्स में बिजी है, वहीं आदित्य ने मुझे एक सरल प्रेम कहानी बनाने की पूरी आजादी दी. यह भरोसा किसी भी निर्देशक के लिए सबसे कीमती चीज है. यह अवॉर्ड जितना मेरा है, उतना यशराज फिल्म्स का भी है. पहली फिल्म में सुरक्षित रास्ता चुनना आसान होता है, खासकर तब जब आपके पास बड़े नामों को लेने का अवसर हो, लेकिन अक्षय विधानी ने दो नए कलाकारों, अहान पांडे और अनीत पड्डा, पर भरोसा किया, जिसने फिल्म को नया रूप दिया.'
आदित्य चोपड़ा और अक्षय विधानी ने स्क्रिप्ट में दिलचस्पी दिखाई
मोहित ने आगे बताया, 'जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा और अक्षय विधानी को दी, तो दोनों ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई. उन्होंने उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात कही, कि वे चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी फिल्म बनाऊं. उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि फिल्म को हिट होना चाहिए या बॉक्स ऑफिस पर धमाका करना चाहिए. उन्होंने सिर्फ फिल्म की आत्मा और संगीत पर ध्यान देने को कहा. इस भरोसे की वजह से मुझे रचनात्मक आजादी मिली, जिसकी हर फिल्ममेकर चाहत रखता है. यही आजादी ही 'सैयारा' की सबसे बड़ी ताकत रही.' 18 जुलाई को 'सैयारा' फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों से लेकर आलोचकों तक, हर किसी ने बेहद प्यार दिया. थिएटर्स में इसकी कमाई शानदार रही और सोशल मीडिया पर अभी भी इसके गाने छाए हैं.
