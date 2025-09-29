देवर सनी कौशल के बर्थडे पर कैटरीना ने किया पोस्ट, भाभी को एक्टर ने दिया ऐसा जवाब, हो जाएंगे खुश

Katrina Kaif on Sunny Birthday: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और उनके देवर सनी कौशल की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉग है. ये देवर-भाभी अक्सर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक की फोटो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में कैटरीना ने देवर और एक्टर सनी कौशल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. जिसके जवाब में एक्टर ने ऐसा पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है.

कैटरीना का सनी को पोस्ट

कैटरीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सनी कौशल (Sunny Kaushal) की बर्थडे सेलिब्रेशन की एक फोटो शेयर की. इस फोटो में सनी पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. जिसे शेयर करते हुए कैटरीना ने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे सनी. यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जिंदगी में इस साल सारी बेस्ट चीजें आएं.' इस पोस्ट पर सनी ने भाभी को जवाब दिया जिसके बाद उनका पोस्ट हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

ये क्या कह गए सनी?

सनी कौशल ने इंस्टाग्राम पर रिएक्ट करते हुए लिखा- 'थैंक्यू...सबसे बेस्ट चीज तो जल्द आने वाली है.' दरअसल, कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है और हाल ही में इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया है. जिसके बाद सनी के इस पोस्ट को कैटरीना और विक्की के जल्द पेरेंट्स बनने से कनेक्ट करके देखा जा रहा है.

23 सितंबर को किया था प्रेग्नेंसी का ऐलान

विक्की और कैटरीना ने 23 सितंबर को प्रेग्नेंसी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया था. इस पोस्ट में कैटरीना व्हाइट कलर की ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई थी तो वहीं विक्की प्यार से निहारते हुए दिखाई दिए थे. इस प्यारी सी फोटो को पोस्ट कर लिखा था- 'हम लोग अपनी जिंदगी का जल्द ही बेस्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं. हमारा दिल प्यार और गैटीट्यूड से भर गया है. इसके साथ ही हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी शेयर किया.'वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की आखिरी बार 'छावा' में नजर आए थे तो कैटरीना 'मेरी क्रिसमस' में.