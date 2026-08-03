प्रेग्नेंट सामंथा ने शेयर की बेबी बंप ऐसी खूबसूरत PICS, टिकी रह गई फैंस की नजरें! बोलीं- हर दौर एक जैसा नहीं...

Samantha Bump Picture: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपना मैटरनिटी शूट करवाया है. अपनी इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Samantha Bump Picture: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेगेंसी एन्जॉय कर रही हैं. बीते दिनों एक्ट्रेस और उनके पति राज निदिमोरू ने अनाउंस किया था कि वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले है. इसके बाद से फैंस काफी खुशी हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने मैटरनिटी फोटोशूट कराया है. एक्ट्रेस ने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने एक डीप मैसेज भी लिखा है. उन्होंने लिखा, 'हर दौर एक जैसा नहीं होता. कुछ दौर हमसे इंतजार करने को कहता है, कुछ हमसे लड़ने को कहता है, और कुछ हमसे सब छोड़ देने को कहता है. हम दौर चुन नहीं सकते, बस ये चुन सकते हैं कि हम उसे कैसे जीते हैं.'
इन फोटोज में एक्ट्रेस बेहद प्यारी लग रही हैं. वहीं, एक्ट्रेस ने अपनी सादगी भरे लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. इन तस्वीरों में सामंथा ने मस्टर्ड येलो मिडी कलर की ड्रेस पहनी है. इसमें उन्होंने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए दिखाया कि मैटरनिटी फैशन भी ट्रेंडी और एलीगेंट हो सकता है. साथ ही एक्ट्रेस ने हल्के एक्सेसरीज भी कैरी किया है. फोटोज में एक्ट्रेस का प्रेगेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है.
यह ड्रेस सिर्फ कंफर्टेबल ही नहीं, इसमें उनका बेबी बंप भी क्रिएटिव अंदाज में नजर आ रहा है. उन्होंने आम मैटरनिटी कपड़ों के ट्रेंड को तोड़ते हुए इस लुक को मजेदार, ट्रेंडी और फैशनेबल बनाया है. साथ ही चुनिंदा एक्सेसरीज और चेहरे पर प्यारी सी चमक में उन्होंने दिखाया कि मॉडर्न मैटरनिटी कपड़े कैसे हो सकते हैं.
बता दें कि सामंथा ने 'क्वा क्लोदिंग' (Qua Clothing) की एक शानदार 'कोकून केप ड्रेस' पहनी थी, जो ब्राइट मस्टर्ड रंग की है. इसी कीमत ₹4,995 है. मस्टर्ड-येलो रंग की यह ड्रेस मॉडर्न मैटरनिटी स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण भी है, जिसमें आराम और हाई-एंड फैशन का शानदार मेल दिखता है. स्ट्रेट-फिट मिडी ड्रेस के दोनों ही साइड एक स्पेशल ड्रेपिंग इफेक्ट है, जिससे यह केप जैसी लग रही है.
इसके ड्रामेटिक केप इफेक्ट से ड्रेस में एक अलग ही ग्रेस और क्लास आ रहा है. इस ड्रेस को पहनकर एक्ट्रेस ने नया ट्रेंड सेट कर दिया है. इस ड्रेस के साथ उन्होंने ग्रीन स्ट्रैप वाली हाई हील्स पहनीं है और स्मूद साइड-पार्टेड हेयरस्टाइल बनाया है. वहीं, एक्सेसरीज की बात करें तो एक्ट्रेस ने उन्होंने अपनी दोस्त और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के ब्रांड के कलेक्शन से ब्लू स्टोन वाले खूबसूरत झूमर-स्टाइल गोल्ड इयररिंग्स पहने हैं. साथ ही और लाइट ब्राउन स्मोकी आई और न्यूड लिपस्टिक ने एक्ट्रेस के लुक को चार चांद लगा दिया है.