Samantha Ruth Prabhu Viral Video: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी नई कॉमेडी फैमिली-ड्रामा फिल्म ‘मां एंटी बंगारम’ की सक्सेस का जश्न मना रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने रिश्तों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. दरअसल, उनके इस बयान को लोग सीधे तौर पर उनके एक्स-हसबैंड नागा चैतन्य की नई पत्नी शोभिता धुलिपाला से जोड़कर देख रहे हैं. सामंथा ने बिना किसी का नाम लिए रिश्तों की अहमियत और धोखे पर अपनी बात रखी. अब हर तरफ उनके इस बयान की चर्चा हो रही है.
अब उनके फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि क्या उनका इशारा चैतन्य और शोभिता की तरफ था. दरअसल, सामंथा रुथ अपनी फिल्म ‘मां एंटी बंगारम’ की सक्सेस से बेहद खुश हैं. इसी खुशी के मौके पर हैदराबाद में एक शानदार इवेंट रखा गया, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान सामंथा ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जो अब टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी हैं. उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था. सामंथा ने रिश्तों के उतार-चढ़ाव पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि करियर और रिश्ते दोनों ही आपके हाथों में होते हैं.
Mee success ni garvanga choosukune oka magaadini select chesukondi.
– Actress #Samantha pic.twitter.com/A6kHjdk1T9
— cinee worldd (@Cinee_Worldd) June 24, 2026
उन्होंने बात करते हुए आगे कहा कि हालांकि, कभी-कभी रिश्ते काफी उलझ जाते हैं और उन पर आपका कंट्रोल नहीं रहता. किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दो लोगों की बराबर की जरूरत होती है. सामंथा का मानना है कि एक महिला के तौर पर आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए और खुद में कंप्लीट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हैं जो आकर आपको पूरा करे, तो शायद चीजें खराब हो सकती हैं. इससे सामने वाले पर उम्मीदों का बोझ बढ़ जाता है, जो खटकता भी है.
सोशल मीडिया पर लोग सामंथा के इस बयान को सीधे शोभिता धुलिपाला से जोड़ रहे हैं. असल में साल 2024 में अपनी शादी के वीडियो में शोभिता ने कहा था कि एक इंसान अधूरा होता है और कोई दूसरा आकर उस खालीपन को भरता है. लोगों को लग रहा है कि सामंथा ने इसी बात का जवाब दिया है. बता दें कि शोभिता ने चैतन्य से शादी की है. नागा चैतन्य पहले सामंथा के पति थे, लेकिन शादी के चार साल बाद अक्टूबर 2021 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था. इसके बाद से ही फैंस इन तीनों से जुड़ी हर बात पर नजर रखते हैं.
दूसरी तरफ, सामंथा भी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हैं. तलाक के लंबे समय तक वे सिंगल रहीं, लेकिन दिसंबर 2025 में उन्होंने फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरु से कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में बेहद सादगी से शादी कर ली थी. खबर है कि सामंथा और राज जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी खुश हैं. हाल ही में इसी इवेंट के दौरान सामंथा ने कहा भी था कि वे कुछ समय में मैटरनिटी लीव पर जाने वाली हैं. फैंस का मानना है कि ये कह कर उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी को कंफर्म कर दिया है.