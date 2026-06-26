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सामंथा रुथ प्रभु ने बिना नाम लिए शोभिता धुलिपाला पर साधा निशाना, नागा चैतन्य को भी लपेटा? रिश्तों को लेकर कही यह बड़ी बात

Samantha Ruth Prabhu Viral Video: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म ‘मां एंटी बंगारम’ की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने रिश्तों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान को लोग सीधे तौर पर नागा चैतन्य की नई पत्नी शोभिता धुलिपाला से जोड़कर देख रहे हैं. आखिर सामंथा ने ऐसा क्या कह दिया, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:43 AM IST
सामंथा रुथ प्रभु ने बिना नाम लिए शोभिता धुलिपाला पर साधा निशाना, नागा चैतन्य को भी लपेटा? रिश्तों को लेकर कही यह बड़ी बात
Image Credit: Samantha Ruth Prabhu Viral VideoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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