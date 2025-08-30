जबरदस्त थ्रिलर को देख पैरों तले निकल गई थी जमीन, इन 5 फिल्मों में देखने को मिला था असली फेमिनिस्ट पावर
जबरदस्त थ्रिलर को देख पैरों तले निकल गई थी जमीन, इन 5 फिल्मों में देखने को मिला था असली फेमिनिस्ट पावर

Feminist Thrillers: इन दिनों बॉलीवुड में कई फेमिनिस्ट बेस्ड फिल्में बनाया जा रही हैं जिसमें वूमेन पावर को दिखाया जाता है. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:03 PM IST
जबरदस्त थ्रिलर को देख पैरों तले निकल गई थी जमीन, इन 5 फिल्मों में देखने को मिला था असली फेमिनिस्ट पावर

 

बॉलीवुड फीमेल सेंट्रिक फिल्में पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है उन्हें सिर्फ हीरोइन के रूप में ही मूवीज में पेश किया जाता है. वूमेन के किरदार को हिंदी फिल्मों में ज्यादातर कमजोर और बेचारी दिखाया जाता है जिसे हीरो की मदद जरूरत होती है. मगर अब समय के साथ इस सोच में बदलाव किया जा रहा है और फीमेल सेंट्रिक फिल्में भी बनाई जा रही हैं जिसे ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. इसलिए आज हम आपके लिए वो फिल्में लेकर आए हैं जिसमें फेमिनिस्ट पावर को दिखाया गया है.

 

MOM

क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 'मोम' साल 2017 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दीवा श्रीदेवी मैन लीड में और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली नजर आई थीं. इस फिल्म में श्रीदेवी की दमदार एक्टिंग ने सभी को शॉक्ड कर दिया था. वहीं फिल्म में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना ने भी कमाल कर दिया था.

 

 

BulBul

तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'बुलबुल' साल 2020 में रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ एक्टर अविनाश तिवारी भी नजर आए थे. 'बुलबुल' एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है जिसमें बुलबुल के साथ कई ऐसी चीजें होती हैं जो उसे बदला लेने पर मजबूर कर देती हैं. इस मूवी में एक्ट्रेस तृप्ति की कलाकारी की खूब तारीफ हुई थी.

 

No One killed Jessica

साल 2011 में आई फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है. जिसमें एक पत्रकार की मॉडल बहन का मर्डर कर दिया जाता है, जिसका खुलासा उसकी बहन करती है. इस फिल्म ने काफी सवाल खड़े किए थे. एक्ट्रेस विद्या बालन की दमदार एक्टिंग ने इस फिल्म को और भी बेहतर बना दिया था.

 

Mardani

एक्शन \क्राइम फिल्म 'मर्दानी' में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के तेवर ने फैंस का दिल जीत लिया था. इस मूवी में वो पुलिस की वर्दी में नजर आती हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी.

 

Kahani 

थ्रिलर और जबरदस्त मिस्ट्री से भरपूर फिल्म 'काहनी' ने सबके होश उड़ा दिए थे. इस फिल्म में विद्या बालन की कमाल की एक्टिंग और स्टोरी ने आखिरी तक मूवी में सस्पेंस को बनाए रखा था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था.

 

