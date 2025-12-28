'नहीं सोचा वो उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा है...' 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर खान की मां बनी थीं मोना सिंह,बोलीं- इंस्टिंग्स पर जाती हूं

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडनहीं सोचा वो उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा है... लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की मां बनी थीं मोना सिंह,बोलीं- इंस्टिंग्स पर जाती हूं

मोना सिंह वो एक्ट्रेस हैं जिनका निभाया अब तक का एक-एक किरदार लोगों के जहन में है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में जस्सी से लेकर लाल सिंह चड्ढा में आमिर की मां का रोल निभाने को लेकर बात की. 

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:00 PM IST
मोना सिंह
मोना सिंह

Mona Singh on Aamir Khan: 'जस्सी जैसी कोई नहीं' सीरियल से धमाल मचाने वाली मोना सिंह ने देखते ही देखते बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना ली है. फिर चाहे '3 ईडियट्स' में करीना कपूर की बहन का रोल हो या फिर 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म में आमिर की मां का रोल निभाना हो. लेकिन,ये रोल मोना की जिंदगी में काफी अहम है. मोना आमिर से उम्र में भले ही 15 साल बड़ी हैं, लेकिन फिल्म में उनकी मां का रोल इतना बेहतरीन निभाया कि हर किसी ने उनकी तारीफ की.अपने इसी रोल को लेकर खुसकर बात की.

जस्सी से आमिर की मां बनीं मोना सिंह

इंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए मोना सिंह ने अपने करियर में रिस्की किरदारों के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने 'जस्सी जैसी कोई नहीं' सीरियल को लेकर कहा कि वो कभी भी रिस्की किरदार को निभाने से डरती नहीं है. मोना ने कहा कि 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर की मां का रोल निभाना उन्हें बिल्कुल भी खटका नहीं. एक बार भी दिमाग में नहीं आया का आमिर मुझसे 15 साल बड़े हैं.

A post shared by Mona Singh (@monajsingh)

मैंने लिए कई रिस्क

मोना ने कहा- 'हां, ये रिस्क था. मैंने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि हर कोई अपने आपको स्क्रीन पर खूबसूरत दिखाना चाहता है वो भी तब जब उसका डेब्यू हो. लेकिन, मैं बस इतना जानती हूं कि मुझे काम करना है. वो मेरा पहला शो था जिसमें मैं लीड थी. इसलिए मैंने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा. मैंने बस अपने पेरेंट्स को ये बोला कि ये शो आ रहा है और आप मुझे एकदम डिफरेंट लुक में देखोगे.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mona Singh (@monajsingh)

'उसमें मेकओवर भी होगा. तो उन्होंने कहा ये तो हिट होगा. क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई भी शो नहीं था. उस वक्त जितने भी शो थे वो सब किचन पॉलिटिक्स पर बेस थे. ये एक शो था जो ऑफिस पर बेस था. वो भी फैशन हाउस का जहां पर जस्सी जैसी लड़की को काम मिला. जिसे फैंशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं था.'

'तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया है...'अहान शेट्टी के 30वें बर्थडे पर सुनील शेट्टी का इमोशनल पोस्ट, 'बॉर्डर 2' में करेंगे दुश्मनों से सामना

इंस्टिंग्स पर जाती हूं

जब मोना से लाल सिंह चढ्ढा फिल्म के रोल के लिए पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं हमेशा अपने इंस्टिंग्स पर जाती हूं.जब मुझे लाल सिंह चड्ढा फिल्म के किरदार के बारे में बताया गया तो एक बार भी दिमाग में ये नहीं आया कि आमिर मुझसे 15 साल बड़ा है.मुझे उसकी मां का रोल निभाना है. मैं अपने रोल पर फोकस किया और बेस्ट देने की कोशिश की. 20 से 60 साल का दिखना अपने आपमें में एक बड़ा चैलेंज था.' आपको बता दें, मोना आखिरी बार आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आई थीं.

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

Mona Singhaamir khan

