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मोना सिंह ने टीवी से लेकर बॉलीवुड करियर को लेकर किया खुलासा, इंडस्ट्री करियर तय नहीं करती...

मोना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की है. टीवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि आपका करियर इंडस्ट्री नहीं आप खुद तय करते हैं.

Written ByIANSEdited ByShilpa
Published: Sep 16, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:42 PM IST
मोना सिंह ने टीवी से लेकर बॉलीवुड करियर को लेकर किया खुलासा, इंडस्ट्री करियर तय नहीं करती...

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