मोना सिंह ने टीवी से लेकर बॉलीवुड करियर को लेकर किया खुलासा, इंडस्ट्री करियर तय नहीं करती...

उन्होंने कहा, ''मेरे करियर में असली बदलाव तब आया, जब मैंने ऑफर्स को लेकर 'ना' कहना शुरू किया. मैंने करीब 90 प्रतिशत शो के ऑफर इसलिए छोड़ने शुरू किए, क्योंकि मैं सिर्फ लगातार काम करते रहने के बजाय ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती थीं, जो मुझे कलाकार के तौर पर आगे ले जाए.''

मोना ने कहा, ''इसी सोच की वजह से मैंने 'मेड इन हेवन', 'लाल सिंह चड्ढा', 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और हाल ही में 'कोहरा' जैसे प्रोजेक्ट्स का इंतजार किया. मेरे लिए हर काम को करना जरूरी नहीं था. मैं ऐसे किरदार चुनना चाहती थीं जिनमें मुझे कुछ नया करने का मौका मिले और जिन्हें दर्शक लंबे समय तक याद रख सकें.''