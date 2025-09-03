क्या रणवीर सिंह की 'डॉन 3' में एक नहीं होंगे तीन Don? शाहरुख-अमिताभ बच्चन को अप्रोच की खबर
क्या रणवीर सिंह की 'डॉन 3' में एक नहीं होंगे तीन Don? शाहरुख-अमिताभ बच्चन को अप्रोच की खबर

Don 3 फिल्म को लेकर ऐसी खबर है जो फैंस को हिलाकर रख देगी. रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह के अलावा इसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को भी अप्रोच किया गया है. ऐसे में फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

 

Sep 03, 2025
अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रणवीर सिंह
Don 3 Biggest Update: 'डॉन 3' फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म बन गई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिल्म में दो पुराने डॉन यानी कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को भी अप्रोच किया गया है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है. लेकिन, इतना जरूर है कि अगर ऐसा होता है कि तो ये मूवी ऐतिहासिक फिल्म होगी.

अमिताभ और शाहरुख भी हो सकते हैं

खबरों की मानें तो रणवीर सिंह की 'डॉन 3' और बिगर हो सकती है. नई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि मेकर्स ने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को फिल्म में हिस्सा बनने के लिए अप्रोच किया है. अगर ऐसा सीन सही में सेट हो जाता है तो एक ही फ्रेम में स्क्रीन पर तीनों डॉन एक साथ नजर आएंगे. 

दोनों को किया गया अप्रोच

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री इनसाइडर की मानें तो 'डॉन 3' को लेकर इन दोनों सितारों से बातचीत चल रही है. ये भी कहा गया है कि सितारे इस ऑफर को लेकर विचार कर रहे हैं. हांलाकि किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन, इतना जरूर है कि इन दोनों सितारों के बातों की चर्चा के बाद से फैंस इन सितारों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

 

2 घंटा 31 मिनट की वो फाड़ू फिल्म, जिसने आते ही धरा रौद्र रूप, 4 फिल्मों को मिनटों में मसलकर बनी बिगेस्ट हिट, बजट 30 करोड़ कमाए 93.75 करोड़

इनके नाम भी चर्चा में 

कुछ बातें तो ऐसी भी आईं कि इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को भी अप्रोच किया गया. हालांकि कुछ वक्त पहले विक्रांत मैसी ने खुद बताया कि वो इस फिल्म से अलग हो चुके हैं. खबरें तो ये भी है विजय देवरकोंडा और आदित्य रॉय कपूर से इस फिल्म को लेकर बातचीत जारी है. 'डॉन' फिल्म का निर्देशन फरहान अख्तर कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म को लेकर मेकर्स की साल 2026 के आखिर में रिलीज करने की प्लानिंग है. लेकिन, इसे लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है.

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव.

Don 3Ranveer SinghAmitabh BachchanShah Rukh Khan

