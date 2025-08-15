'मिर्जापुर' फिल्म पर बड़ा अपडेट, मूवी ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए 2 टॉप स्टार्स की एंट्री, कौन है ये?
Mirzapur सीरीज के धमाल मचाने के बाद बीते साल मिर्जापुर फिल्म का ऐलान हुआ था.जिसे लेकर ऐसी खबर आ रही है कि फिल्म को और भी धमाकेदार बनाने के लिए  मेकर्स ने दो नए सितारों की एंट्री करवाई है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:00 PM IST
Mirzapur Film: कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली 'मिर्जापुर' फिल्म का ऐलान तो काफी वक्त पहले हो गया था.ऐसे में इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही फैंस का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया. इस फिल्म में जहां अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु के आइकॉनिक किरदार को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेकरार है. इस बीच इस फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में दो नए सितारों की एंट्री हो गई है. ये दो सितारे वो हैं जो कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुके हैं.

इन दो सितारों की एंट्री

इन सितारों में एक रवि किशन तो दूसरे 'पंचायत' के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार हैं. हालांकि फिल्म में उनका रोल क्या होगा इसकी भनक मेकर्स बिल्कुल भी लगने नहीं दे रहे. लेकिन, इतना जरूर है कि फिल्म में इन दोनों सितारों की एंट्री इस मूवी को एक या टच तो जरूर देगी. एचटी सिटी को प्रोजेक्ट से जुड़े करीबी सूत्र ने बताया- 'रवि किशन और जितेंद्र ने फिल्म का हिस्सा बन गए हैं. मुहूर्त पूजा गुरुवार को होगी. उस वक्त ये दोनों मौजूद रहेंगे. इनके किरदार फिल्म में लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्क्रीन टेस्ट हो चुका शुरू

इनसाइड के मुताबिक फिल्म को लेकर सितारों का स्क्रीन टेस्ट और रीडिंग सेशन शुरू हो चुका है. आने वाले कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहेगा. जितेंद्र और रवि ने प्री-प्रोडक्शन काम ज्वॉइन कर लिया है. फिल्म आने वाले कुछ महीनों में फ्लोर पर चली जाएगी. इन खबरों पर रवि ने कुछ भी कहने से मना कर दिया तो जितेंद्र ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024 में फिल्म का हुआ था ऐलान

मिर्जापुर सबसे हिट सीरीज में से एक है. इसके तीन पार्ट आए और तीनों ने धमाल मचाया. जिसके बाद बीते साल 2024 में 'मिर्जापुर' फिल्म का ऐलान किया गया. जिसमें ये वादा फैंस से जरूर किया गया कि तीन लोग अली फजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु फिल्म का हिस्सा जरूर होंगे. इसे पुनीत कृष्ण बना रहे हैं जिसका डायरेक्शन गुरमीत सिंह करेंगे. बयान में कहा कि ये फिल्म साल 2026 में थिएटर में आ सकती है. खबर तो ये भी है इसमें बतौर गोलू श्वेता त्रिपाठी की वापसी हो सकती है.

 

 

Shipra Saxena

Shipra Saxena

;