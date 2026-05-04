‘टॉक्सिक’ से कियारा आडवाणी ने हटवाए यश संग दिए इंटीमेट सीन? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'बिल्कुल बकवास'

Kiara Advani Reaction on Toxic: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें सामने आईं, जिनमें दावा किया गया था कि वह 'टॉक्सिक' से अपने इंटीमेट सीन हटवा रही हैं. इन्हीं खबरों पर अब हसीना ने रिएक्शन दिया है. कियारा ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है.
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Kiara Advani Reaction on Toxic Bold Scenes: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस फिल्म में कियारा आडवाणी लीड रोल में यश के अपोजिट नजर आएंगी. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है और हर किसी को बेसब्री से इसका इंतजार है. 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी ने कुछ इंटीमेट सीन दिए हैं, जिन्हें देखने के बाद इंटरनेट पर आग लग गई थी. फैंस को कियारा के बोल्ड सीन काफी पसंद आए थे. बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि फिल्म में कियारा अपने इंटीमेट सीन से खुश नहीं हैं और उसी की वजह से वह इन सीन्स को हटाने की रिक्वेस्ट कर रही हैं. अब इन खबरों पर हसीना ने खुद रिएक्ट किया है.
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कियारा आडवाणी ने अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' के मेकर्स से अपने को-स्टार यश के साथ दिए इंटीमेट सीन कम करने के लिए कहा था. अब इस पर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने रिएक्ट किया है और कियारा ने इन सभी अफवाहों का पूरी तरह से खंडन किया है.
कियारा आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए कियारा ने लिखा, 'बिल्कुल बकवास.' कियारा के रिएक्शन ने साफ कर दिया कि इन खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है और ये झूठी अफवाह है.
बता दें, गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' पहले 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. इसके बाद 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर 4 जून को दस्तक देने वाली थी, लेकिन फिर एक बार मेकर्स ने इसे टाल दिया. बाद में एक्टर यश ने इस बात की पुष्टि की कि यह फिल्म अब पहले तय की गई तारीख पर सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी. मेकर्स जल्द ही 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट की घोषणा करेंगे.
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