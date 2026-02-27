भगवान ने पहले ही दे दिया था इशारा...रवि दुबे को कैसे मिला 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल? कास्टिंग के पीछे है ये अद्भुत संयोग!

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड और बिग बजट फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण के रोल को लेकर एक्टर रवि दुबे चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, उनकी पत्नी ने इस मामले में कई इशारे दिए थे, लेकिन रवि ने इस पर चुप्पी साध रखी थी. अब शुक्रवार को अभिनेता ने फिल्म से जुड़ने की पुष्टि करते हुए पर्दे के पीछे की कहानी शेयर की है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका से जुड़ी एक खास और आध्यात्मिक घटना का जिक्र किया.

कैसे 'लक्ष्मण' बनें रवि दुबे?

उन्होंने बताया, "लगभग एक साल पहले मुझे फिल्म 'रामायण' के लिए लॉक कर लिया गया था, लेकिन उससे ठीक एक साल पहले की एक घटना उनके लिए बहुत खास साबित हुई. उस समय मैं लखनऊ में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गया था."

उन्होंने बताया कि उस समय वे एक गोरिल्ला स्टाइल (गुप्त तरीके से) शूटिंग कर रहे थे, जिसमें वे बाइक पर सवार थे और उनकी हीरोइन उनके पीछे बैठी हुई थी. दोनों सड़क पर घूम रहे थे. एक पल में डायरेक्टर ने 'कट' कहा, तो उन्होंने बाइक पार्क कर दी और अगले निर्देश का इंतजार करने लगे. तभी रवि ने मुड़कर देखा कि पास में एक मंदिर है. यह लक्ष्मण का मंदिर था.

एक्टर ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा

रवि ने बताया, "मंदिर देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे पहले कभी नहीं पता था कि लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मण पुरी कहा जाता था. वहां की मान्यता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह शहर सौंपा था. इस संयोग से मैं बहुत प्रभावित हो गया था. हालांकि, मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गया था. वहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पौराणिक तस्वीर थी. मैंने वहां पर प्रार्थना की, बाहर आए और फोटो खींची. उस समय जिस शो की शूटिंग हो रही थी, इसमें मेरा किरदार लखन था (शो का नाम 'लखन लीला भार्गव' था).

उन्होंने इस संयोग को चमत्कार बताया. रवि ने कहा, "जब मुझे 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल मिला, तो मुझे यह पुरानी तस्वीर याद आई थी और मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि उस मंदिर में दर्शन के ठीक एक साल बाद, मुझे यह रोल मिला; मेरे लिए तो यह भगवान का संकेत है."