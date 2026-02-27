Advertisement
trendingNow13124802
Hindi Newsबॉलीवुडभगवान ने पहले ही दे दिया था इशारा...रवि दुबे को कैसे मिला रामायण में लक्ष्मण का रोल? कास्टिंग के पीछे है ये अद्भुत संयोग!

भगवान ने पहले ही दे दिया था इशारा...रवि दुबे को कैसे मिला 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल? कास्टिंग के पीछे है ये अद्भुत संयोग!

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में लक्ष्मण के रोल को लेकर चल रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. एक्टर रवि दुबे ने खुद कन्फर्म कर दिया है कि वे इस मेगा बजट फिल्म का हिस्सा हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान ने पहले ही दे दिया था इशारा...रवि दुबे को कैसे मिला 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल? कास्टिंग के पीछे है ये अद्भुत संयोग!

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड और बिग बजट फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण के रोल को लेकर एक्टर रवि दुबे चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि, उनकी पत्नी ने इस मामले में कई इशारे दिए थे, लेकिन रवि ने  इस पर चुप्पी साध रखी थी. अब शुक्रवार को अभिनेता ने फिल्म से जुड़ने की पुष्टि करते हुए पर्दे के पीछे की कहानी शेयर की है. 

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका से जुड़ी एक खास और आध्यात्मिक घटना का जिक्र किया. 

कैसे 'लक्ष्मण' बनें रवि दुबे?

उन्होंने बताया, "लगभग एक साल पहले मुझे फिल्म 'रामायण' के लिए लॉक कर लिया गया था, लेकिन उससे ठीक एक साल पहले की एक घटना उनके लिए बहुत खास साबित हुई. उस समय मैं लखनऊ में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गया था."

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि उस समय वे एक गोरिल्ला स्टाइल (गुप्त तरीके से) शूटिंग कर रहे थे, जिसमें वे बाइक पर सवार थे और उनकी हीरोइन उनके पीछे बैठी हुई थी. दोनों सड़क पर घूम रहे थे. एक पल में डायरेक्टर ने 'कट' कहा, तो उन्होंने बाइक पार्क कर दी और अगले निर्देश का इंतजार करने लगे. तभी रवि ने मुड़कर देखा कि पास में एक मंदिर है. यह लक्ष्मण का मंदिर था.

ये भी पढ़ें: शादी के 27 साल बाद तलाक ले रहे हैं थलापति विजय, पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने एक्टर पर लगाए बेवफाई के आरोप

एक्टर ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा 

रवि ने बताया, "मंदिर देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे पहले कभी नहीं पता था कि लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मण पुरी कहा जाता था. वहां की मान्यता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह शहर सौंपा था. इस संयोग से मैं बहुत प्रभावित हो गया था. हालांकि, मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गया था. वहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पौराणिक तस्वीर थी. मैंने वहां पर प्रार्थना की, बाहर आए और फोटो खींची. उस समय जिस शो की शूटिंग हो रही थी, इसमें मेरा किरदार लखन था (शो का नाम 'लखन लीला भार्गव' था).

ये भी पढ़ें: व्हॉइट टोन और क्लासी एस्थेटिक...परिणीति चोपड़ा ने शेयर की बेटे नीर के कमरे की झलक; क्लासी डेकोरेशन ने खींचा ध्यान

उन्होंने इस संयोग को चमत्कार बताया. रवि ने कहा, "जब मुझे 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल मिला, तो मुझे यह पुरानी तस्वीर याद आई थी और मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि उस मंदिर में दर्शन के ठीक एक साल बाद, मुझे यह रोल मिला; मेरे लिए तो यह भगवान का संकेत है."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

actor ravi dubey

Trending news

'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल