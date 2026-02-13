महाशिवरात्रि पर होगा 11:11 पर होगा सबसे बड़ा धमाका, आ रहा मोस्ट अवेटेड मूवी 'नागबंधम' का टीजर

Nagabandham फिल्म का नया पोस्टर आउट हो गया है. इस पोस्टर में बेबी कियारा खन्ना को डबल लुक में दिखाया गया है. ये पोस्टर काफी मिस्टीरियस है जो मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Nagabandham New Poster: मच-अवेटेड माइथोलॉजिकल-फैंटेसी फिल्म 'नागबंधम' का नया पोस्ट रिवील हो गया है. इस पोस्टर में बेबी कियारा खन्ना 'मल्ली' और 'रिया'के रूप में एक शानदार डबल रोल में इंट्रोड्यूस किया है.ये पोस्टर शेयर होते ही वायरल हो गया. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इनके रोल को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया है.
11.11 पर होगा खुलासा
सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए टीम ने कैप्शन में लिखा- 'वही है जो किस्मत का रुख बदल देती है. ये रही बेबी कियारा खन्ना...नागबंधम मल्ली और रिया के रूप में इस महाशिवरात्रि, 15 फरवरी को सुबह 11.11 बजे सामने आएगा.'
'नागबंधम' फिल्म की ये लाइन फिल्म की मुख्य कहानी में इन दोनों किरदारों की अहमियत की ओर इशारा करती है.ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि मल्ली और रिया इस रहस्यमयी गाथा को सुलझाने में अहम रोल निभा सकती हैं. 'नागबंधम', जिसकी टैगलाइन 'द सीक्रेट ट्रेजर' है. जो उन राज और रहस्यों की झलक दिखाती है. जो पर्दे पर खुलने का इंतजार कर रहे हैं.
50% प्रतिशत पूरी हो गई प्रियंका चोपड़ा- महेश बाबू की वाराणसी की शूटिंग, इस हिस्से को शूट करना था सबसे मुश्किल
क्या है कहानी?
'नागबंधम' की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन का जिम्मा अभिषेक नामा ने संभाला है. किशोर अन्नपुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म समर 2026 में पैन-इंडिया रिलीज के लिए तैयार है. इस माइथोलॉजिकल फिल्म में फाइटर फेम एक्टर ऋषभ साहनी कुख्यात अफगान अब्दाली का रोल निभा रहे हैं. इस मूवी की कहानी 1750 के ऐतिहासिक दौर पर बेस्ड है. जब भारत विदेशी आक्रमओं, मंदिरों की लूट और सत्ता के लिए होने वाले रक्तपात से जूझ रहा था. इस मूवी से ऋषभ का लुक जैसे ही शेयर किया गया तो वो मिनटों में वायरल हो गया.फोटो में ऋषभ काफी खूंखार लुक में दिखाई दे रहे हैं.
ऋषभ का खतरनाक लुक
पोस्टर में ऋषभ पीछे बर्फ से ढसे एक बड़े से जंग के मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं. जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी युद्ध का मंजर है. पोस्टर में एक्टर की आंखों में क्रूरता और चेहरे पर दिखने वाला पागलपन ऐसे योद्धा की ओर इशारा कर रहा है जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है.
