Advertisement
trendingNow12980211
Hindi Newsबॉलीवुड

इंतजार खत्म, 'महारानी 4' का ट्रेलर रिलीज, खोले राजनीति के नए पन्ने, इस बार अलग हैं हुमा कुरैशी के तेवर

Maharani 4 Trailer Out: लंबे समय के इंतजार के बाद 29 अक्टूबर को 'महारानी 4' का ट्रेलर दर्शकों के लिए जारी कर दिया गया है. एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की इस सीरीज में दिल्ली की कुर्सी को लेकर संघर्ष देखने को मिलेगा और परिवार संग राजनीति में भी काफी उथल-पुथल मचेगी. जानें सीरीज कब रिलीज होगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 29, 2025, 04:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महारानी 4 ट्रेलर
महारानी 4 ट्रेलर

Maharani 4 Trailer Out: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी 'महारानी 4' के साथ एक बार फिर ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार हैं. हाल ही में इसका नया ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. इस सीरीज में पहले से काफी ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिला है और आने वाले सीजन में हद से ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिलेगा. इन सबके बीच भारती देवी किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं हैं. वो दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगी.

'महारानी 4' का लेटेस्ट ट्रेलर
हाल ही में 'महारानी 4' का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें इस बार भारती देवी अकेली नहीं, बल्कि अपने कुनबे के साथ दिखाई दे रही हैं. सीरीज में भारती सिंह की बेटी और बेटे की एंट्री हो चुकी है. भारती सिंह की बेटी का किरदार श्वेता प्रसाद ने निभाया है, जो मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस बार भारती देवी दिल्ली की राजगद्दी यानी प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ती नजर आएंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीरीज में नजर आएगा जबरदस्त ट्विस्ट 
इस सीरीज में आपको जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा. आप देखेंगे कि 10 साल पुराने केस में भारती देवी को फंसाने की कोशिश की जाएगी. अब भारती देवी इन परिस्थितियों से कैसे लड़ती हैं. यह तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा. बता दें कि 'महारानी 4' को 7 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम की जाएगी. गौर करने वाली बात यह है कि सीरीज को बिहार चुनाव के दौरान स्ट्रीम करने का फैसला लिया गया है. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव हैं और 7 नवंबर को ये सीरीज स्ट्रीम हो जाएगी. 

राजनीति में काफी उथल-पुथल 
बता दें कि 'महारानी' के तीनों सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. पहले सीजन में भारती देवी अरेली सत्ता और अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती दिखीं थीं, लेकिन अब उनका पूरा परिवार उनके साथ है, जो बिहार की राजनीति में जमकर उथल-पुथल मचाएगा. हालांकि भारती का बेटा बिहार का सीएम बनना चहता है, ऐसे में भारती अपने परिवार की अंदरूनी लड़ाई भी लड़ती नजर आएंगी. इस बार सीरीज में आपको कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे. सीरीज में आपको श्वेता बसु, प्रमोद पाठक, शार्दुल भारद्वाज, अमित सियाल, कनी कुश्रुती और विनीत कुमार जैसे कई कलाकार दिखेंगे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Maharani 4Huma Qureshi

Trending news

भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा