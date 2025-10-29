इंतजार खत्म, 'महारानी 4' का ट्रेलर रिलीज, खोले राजनीति के नए पन्ने, इस बार अलग हैं हुमा कुरैशी के तेवर

Maharani 4 Trailer Out: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी 'महारानी 4' के साथ एक बार फिर ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार हैं. हाल ही में इसका नया ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. इस सीरीज में पहले से काफी ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिला है और आने वाले सीजन में हद से ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र देखने को मिलेगा. इन सबके बीच भारती देवी किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं हैं. वो दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगी.

'महारानी 4' का लेटेस्ट ट्रेलर

हाल ही में 'महारानी 4' का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें इस बार भारती देवी अकेली नहीं, बल्कि अपने कुनबे के साथ दिखाई दे रही हैं. सीरीज में भारती सिंह की बेटी और बेटे की एंट्री हो चुकी है. भारती सिंह की बेटी का किरदार श्वेता प्रसाद ने निभाया है, जो मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस बार भारती देवी दिल्ली की राजगद्दी यानी प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़ती नजर आएंगी.

सीरीज में नजर आएगा जबरदस्त ट्विस्ट

इस सीरीज में आपको जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा. आप देखेंगे कि 10 साल पुराने केस में भारती देवी को फंसाने की कोशिश की जाएगी. अब भारती देवी इन परिस्थितियों से कैसे लड़ती हैं. यह तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा. बता दें कि 'महारानी 4' को 7 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम की जाएगी. गौर करने वाली बात यह है कि सीरीज को बिहार चुनाव के दौरान स्ट्रीम करने का फैसला लिया गया है. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव हैं और 7 नवंबर को ये सीरीज स्ट्रीम हो जाएगी.

राजनीति में काफी उथल-पुथल

बता दें कि 'महारानी' के तीनों सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. पहले सीजन में भारती देवी अरेली सत्ता और अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती दिखीं थीं, लेकिन अब उनका पूरा परिवार उनके साथ है, जो बिहार की राजनीति में जमकर उथल-पुथल मचाएगा. हालांकि भारती का बेटा बिहार का सीएम बनना चहता है, ऐसे में भारती अपने परिवार की अंदरूनी लड़ाई भी लड़ती नजर आएंगी. इस बार सीरीज में आपको कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे. सीरीज में आपको श्वेता बसु, प्रमोद पाठक, शार्दुल भारद्वाज, अमित सियाल, कनी कुश्रुती और विनीत कुमार जैसे कई कलाकार दिखेंगे.