लव-जिहाज पर बेस्ड 'आयशा' फिल्म पोस्टर वायरल, मच सकता है और बवाल

Ayesha Film Poster: 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर वैसे ही खूब बवाल मचा हुआ है. वहीं, कुछ दिन पहले इस फिल्म के निर्माता अमित जानी ने एक और गंभीर विषय पर फिल्म बनाएंगे ये ऐलान किया था. अब इन्होंने अपनी इसी नई फिल्म का पोस्टर शेयर किया है जो लोगों की नजरों में आते ही चढ़ गया है.
आयशा फिल्म पोस्टर
अमित जानी ने कुछ समय पहले कहा था कि उनकी आगामी फिल्म 'जिहाद' आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित होगी. ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक पोस्टर जारी करते हुए मूवी का नाम सबके साथ शेयर किया.
अत्याचार की कहानी
इस पोस्टर को शेयर करते हुए अमित जानी ने लिखा, 'उदयपुर फाइल्स के बाद जानी फायरफॉक्स फिल्म्स ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. प्रोडक्शन हाउस जल्द ही 'आयशा' नाम की एक हिंदी फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा है, जो इस्लामिक आतंकवाद, धर्मांतरण, यौन शोषण, धार्मिक कट्टरता और लव जिहाद पर आधारित है. इस फिल्म में वह 'आयशा' पर हुए अत्याचार और उसकी बहादुरी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के साम्राज्य के निर्माण और अंत को भी दिखाएंगे.'
अक्टूबर 2025 शूटिंग शुरू
अमित जानी के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में होगी. शूटिंग की लोकेशन में बलरामपुर, लखनऊ, लेह, लद्दाख, और जैसलमेर जैसी जगहें शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत करेंगे. भरत एस. श्रीनेत ने ही 'उदयपुर फाइल्स' का निर्देशन किया था.
नए चेहरों को दिया जाएगा मौका
स्टारकास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है. बहुत जल्द इसके लिए 100 शहरों में ऑडिशन किए जाएंगे. इसमें नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा.अमित जानी ने अपनी फिल्मों को लेकर होने वाले विवाद और आलोचनाओं पर कहा- 'मुझे अपनी आलोचनाओं से प्रेरणा मिलती है. फिर भी, मैं अपने विरोधियों का सम्मान करता हूं. मदनी साहब ने मुझे सिखाया है कि किन मुद्दों पर कोर्ट जाकर फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और सरकार के पास फिल्म को रोकने के क्या अधिकार है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड हमारी अगली फिल्म पर रोक नहीं लगा पाएगा और यह रणनीति मैंने मदनी साहब से सीखी है.'
