लव-जिहाज पर बेस्ड 'आयशा' फिल्म पोस्टर वायरल, मच सकता है और बवाल
Advertisement
trendingNow12905384
Hindi Newsबॉलीवुड

लव-जिहाज पर बेस्ड 'आयशा' फिल्म पोस्टर वायरल, मच सकता है और बवाल

Ayesha Film का पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है. ये फिल्म 'जिहाद' आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित होगी. जिसका पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By  IANS|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयशा फिल्म पोस्टर
आयशा फिल्म पोस्टर
Ayesha Film Poster: 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर वैसे ही खूब बवाल मचा हुआ है. वहीं, कुछ दिन पहले इस फिल्म के निर्माता अमित जानी ने एक और गंभीर विषय पर फिल्म बनाएंगे ये ऐलान किया था. अब इन्होंने अपनी इसी नई फिल्म का पोस्टर शेयर किया है जो लोगों की नजरों में आते ही चढ़ गया है. 
 
आयशा फिल्म पोस्टर
 
अमित जानी ने कुछ समय पहले कहा था कि उनकी आगामी फिल्म 'जिहाद' आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित होगी. ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक पोस्टर जारी करते हुए मूवी का नाम सबके साथ शेयर किया. 
 
 
 
अत्याचार की कहानी
 
इस पोस्टर को शेयर करते हुए अमित जानी ने लिखा, 'उदयपुर फाइल्स के बाद जानी फायरफॉक्स फिल्म्स ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. प्रोडक्शन हाउस जल्द ही 'आयशा' नाम की एक हिंदी फीचर फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा है, जो इस्लामिक आतंकवाद, धर्मांतरण, यौन शोषण, धार्मिक कट्टरता और लव जिहाद पर आधारित है. इस फिल्म में वह 'आयशा' पर हुए अत्याचार और उसकी बहादुरी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ ​​जलालुद्दीन के साम्राज्य के निर्माण और अंत को भी दिखाएंगे.'
 
अक्टूबर 2025  शूटिंग शुरू
 
अमित जानी के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में होगी. शूटिंग की लोकेशन में बलरामपुर, लखनऊ, लेह, लद्दाख, और जैसलमेर जैसी जगहें शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत करेंगे. भरत एस. श्रीनेत ने ही 'उदयपुर फाइल्स' का निर्देशन किया था.
 
 
 
नए चेहरों को दिया जाएगा मौका
 
स्टारकास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है. बहुत जल्द इसके लिए 100 शहरों में ऑडिशन किए जाएंगे. इसमें नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा.अमित जानी ने अपनी फिल्मों को लेकर होने वाले विवाद और आलोचनाओं पर कहा- 'मुझे अपनी आलोचनाओं से प्रेरणा मिलती है. फिर भी, मैं अपने विरोधियों का सम्मान करता हूं. मदनी साहब ने मुझे सिखाया है कि किन मुद्दों पर कोर्ट जाकर फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और सरकार के पास फिल्म को रोकने के क्या अधिकार है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड हमारी अगली फिल्म पर रोक नहीं लगा पाएगा और यह रणनीति मैंने मदनी साहब से सीखी है.'
 
 
 
 
 
 
Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Ayesha Film

Trending news

पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
;