इंडस्ट्री से फिर आई रुला देने वाली खबर! अचानक दुनिया छोड़ गए फेमस सिंगर, 10 महीने पहले इस गाने से रचा इतिहास

Rishabh Tandon Passes Away: मनोरंजन जगत से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मशहूर एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का कल रात दिल्ली में निधन हो गया. ये जानकारी उनके एक करीबी दोस्त ने दी. दोस्त के मुताबिक, ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली गए थे, जहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया. इस खबर से उनके फैंस और करीबियों में गहरा सदमा है. हर कोई उनके जाने की खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा है.

ऋषभ टंडन उर्फ ​​फकीर अपने शांत स्वभाव और विनम्रता के लिए जाने जाते थे. ऋषभ न केवल एक शानदार एक्टर थे बल्कि एक उम्दा सिंगर और कंपोजर भी थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर सिंगर की थी और धीरे-धीरे एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा. म्यूजिक के लिए उनका जुनून हर किसी को इंस्पायर करता था. वे अक्सर कहते थे कि म्यूजिक उनके जीवन की आत्मा है. उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दिल को छू जाती थी.

ऋषभ टंडन ने अपने गानों से बनाई पहचान

उनके कई गाने लोगों की प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद हैं, जो उनके टैलेंट की गवाही देते हैं. 10 महीने पहले यानी फरवरी मे उनके गाने 'इश्क फकीराना' ने इतिहास रचा था, जिसको आज भी पसंद किया जाता है और बार-बार सुना जाता है. ऋषभ मुंबई में अपनी पत्नी और कई पेट्स के साथ रहते थे. उन्हें जानवरों से बेहद लगाव था. उनके घर में बिल्लियां, कुत्ते और कई पक्षी थे, जिनका वे बहुत ध्यान रखते थे. वे अकसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पेट्स की फोटो-वीडियो शेय करते थे.

लो आ गया ‘थामा’! जिसने आते ही तोड़ा ‘सैयारा’ का रिकॉर्ड, पहले दिन अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों को दिया धोबी पछाड़

भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषभ

उनके फैंस को भी उनकी ये पोस्ट बहुत पसंद आती थीं. उनके इंस्टाग्राम बायो से ही उनकी पर्सनैलिटी की झलक मिलती थी, जिसका लिखा है, ‘एक श्रद्धालु, जो शिव की ऊर्जा से प्रेरित है … सिंगर | कंपोजर | एक्टर (A Believer, possessed by the energies of Shiva … Singer | Composer | Actor)’. ये बताता है कि ऋषभ कितने आध्यात्मिक और पॉजिटिव इंसान थे. वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अक्सर ध्यान और मेडिटेशन किया करते थे, जो एनर्जी उनके गानों में भी नजर आती थी.

सिंगर की मौत के सदमे में फैंस-परिवार

ऋषभ टंडन का संगीत से रिश्ता बहुत गहरा था. उन्होंने कई ऐसे गाने बनाए जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं. उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि वे अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और कई अधूरे ट्रैक्स को पूरा करने की तैयारी में थे. संगीत उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक साधना थी. उनके निधन से संगीत जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है. फैंस और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. सभी ने उन्हें एक सच्चे कलाकार और दयालु इंसान के रूप में याद किया.