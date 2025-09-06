37 साल की सिंगर पर भालू ने किया हमला, दोनों हाथों पर पंजों और दांतों से किए वार, आन-फान में ले जाया गया अस्पताल
37 साल की सिंगर पर भालू ने किया हमला, दोनों हाथों पर पंजों और दांतों से किए वार, आन-फान में ले जाया गया अस्पताल

Famous Singer Bear Attack: हाल ही में एक फेमस सिंगर को लेकर बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि सिंगर अपनी टीम के साथ एक नेशनल पार्क में कैंपिंग पर गई थीं. इसी दौरान एक भालू ने उनपर हमला कर दिया, जिसमें सिंगर बुरी तरह से घायल हो गईं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:19 AM IST
37 साल की सिंगर पर भालू ने किया हमला
37 साल की सिंगर पर भालू ने किया हमला

Quratulain Balouch Bear Attack: मशहूर पाकित्सानी सिंगर कुरतुलैन बलोच, जिन्हें लोग QB के नाम से जानते हैं, स्कर्दू के डिओसाई नेशनल पार्क में एक हादसे का शिकार हो गईं. गुरुवार रात कैंपिंग के दौरान उन पर एक भालू ने हमला कर दिया. भालू ने उनके दोनों हाथों पर पंजे और दांत से हमला किया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है.

वाइल्डलाइफ अधिकारियों के मुताबिक, कुरतुलैन बलोच अपनी टीम के साथ शूटिंग के लिए डिओसाई गई थीं और बारा पानी नाम की फेमस कैंपिंग साइट पर रुकी हुई थीं. इसी दौरान एक हिमालयी भालू उनके कैंप तक पहुंच गया और अचानक हमला कर दिया. उस वक्त उनके साथ दो दोस्त भी थे, जबकि कैमरा मैन और एक साथी सुरक्षित हैं. बाल्टिस्तान पुलिस प्रवक्ता गुलाम मोहम्मद ने बताया कि हमले के दौरान कुरतुलैन की जोरदार चीखों सुनकर आसपास मौजूद लोग सतर्क हो गए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adnan Siddiqui (@nayifikr)

चीख सुनकर भागा भालू

शोर सुनकर भालू वहां से पीछे हट गया. वाइल्डलाइफ टीम, जो पास में ही तैनात थी, तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने इलाज के तौर पर सिंगर को फर्स्ट एड और फिर उन्हें तुरंत ही आरएचक्यू अस्पताल स्कर्दू पहुंचाया. पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, हिमालयी भूरा भालू डिओसाई एरिया में ही रहता है. वो अक्सर खाने और पानी की तलाश में बारा इलाके की तरफ आता रहता है. पहले भी यहां ऐसे हमले हो चुके हैं. अधिकारी पहले भी लोगों को इसके लिए सतर्क कर चपके हैं. 

एक्शन और डायरेक्शन के बाद... अजय देवगन का नया मास्टरप्लान, जो बदलेगा फिल्मों और कंटेंट की दुनिया

डिओसाई नेशनल पार्क की खूबसूरती

वन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों से अपील की है कि वे रात के समय होटल या सुरक्षित जोन के पास ही कैंप लगाएं ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके. डिओसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक माना जाता है. ये स्कर्दू और अस्तोर जिलों के बीच फैला हुआ है. हर साल गर्मियों में यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. लोग यहां कई दिनों तक कैंपिंग करते हैं और प्राकृतिक नजोरों का आनंद उठाते हैं. ये जगह अपने हरे-भरे मैदानों और पहाड़ों के लिए फेमस है. 

;