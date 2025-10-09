'दिल्ली में हम, पटना में तुम', रानी के रोल में हुमा कुरैशी का धमाकेदार कमबैक, बिहार चुनाव के बीच होगी सीरीज स्ट्रीम

Maharani 4: एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'महारानी 4' की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. गुरुवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की. आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'घर वापसी! रानी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है. 'महारानी 4' 7 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी.' इस घोषणा ने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है. मेकर्स ने पहले ही सीरीज का टीजर रिलीज कर दिया था, जिसमें हुमा कुरैशी के किरदार रानी भारती की दमदार वापसी दिखाई गई.

कुर्सी पर बैठकर बोला डायलॉग

टीजर में हुमा कुर्सी पर बैठकर प्रभावशाली डायलॉग बोलती नजर आती हैं, जो दर्शकों को कहानी के रोमांच का एहसास कराता है. इस सीरीज में हुमा के पति का किरदार सोहम शाह निभा रहे हैं. 'महारानी' के पिछले सीजन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. पहला सीजन 2021 में रिलीज किया गया था, वहीं इस सीरीज का दूसरा सीजन 2022 में और तीसरा सीजन 2024 में रिलीज हुआ था. 'महारानी' की कहानी रानी भारती के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक साधारण गृहिणी है. उसे अचानक अपने पति भीमा के घायल होने के बाद बिहार की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है.

हुमा ने जीता दर्शकों का दिल

रानी के किरदार में हुमा ने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है. सीरीज की कहानी में राजनीति, सत्ता और व्यक्तिगत संघर्ष का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है. 'महारानी 4' की कहानी उमाशंकर सिंह, सुभाष कपूर और नंदन सिंह ने मिलकर लिखी है. सुभाष कपूर इसके निर्माता हैं, जबकि सौरभ भावे ने निर्देशन की कमान संभाली है.

हुमा कुरैशी के साथ सीरीज में अमित स्याल, विनीत कुमार, कानी कुसरुति, अनुजा साठे, सुशील पांडे, दिव्येंदु भट्टाचार्य, सोहम शाह और प्रमोद पाठक जैसे प्रतिभाशाली कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज अपने दमदार कथानक, शानदार अभिनय और राजनीतिक ड्रामे के लिए जानी जाती है. (एजेंसी)