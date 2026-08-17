2 घंटे 7 मिनट की फिल्म को अकेले देखने के लिए चाहिए कलेजा, एक-एक सीन से सहम जाता है दिल; छुड़ा देगी डर से पसीने

हॉलीवुड से लेकर साउथ और बॉलीवुड में अबतक एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्म आई हैं, जिन्होंने लोगों को खूब डराया. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी ही जबरदस्त हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बड़े पर्दे पर आते ही तहलका मचा दिया था. 33 साल पहले आई इस फिल्म ने लोगों को खूब डराया. आज भी ये फिल्म काफी लोगों की फेवरेट है.
अगर आप भी घर बैठे कुछ रोमांचक और हॉरर देखना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां और अचानक आने वाले ट्विस्ट दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं. लेकिन कई ऐसी भी फिल्में आईं, जो अनोखी कहानी और डरावने माहौल से आपकी रोंगटे खड़े कर देती थी. अगर आप इस वीकेंड एक डरावनी फिल्म का मजा लेना चाहते हैं, तो इन्हें तुरंत अपनी वॉचलिस्ट में डाल लें.
आज हम आपको ऐसे ही एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे घर में अकेले बैठकर देखने के बाद आपको हर पल डर का एहसास होना तय है. आइए जानते हैं कौन सी है वो हॉरर फिल्म... हम बात कर रहे हैं, साल 1992 में आई फिल्म 'रात'. फिल्म जब थिएटर में आई, तो इसने हर किसी को डराकर रख दिया था.
रामगोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म में बैकग्राउंड में इतनी डरावनी आवाजें थीं कि एक-एक सीन देख दिल दहल जाएगा. वहीं, इस फिल्म के सीन बहुत से लोगों के मन में इस तरह बस गए, कई दिनों तक उन्हें सोने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. अगर आप सोच रहें हैं कि फिल्म में ऐसा क्या होगा, तो इसके सुपरनैचुरल सीन्स आपकी रात की नींद उड़ाने के लिए काफी होंगे.
इस फिल्म में हिंदी और साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रेवती ने लीड रोल में नजर आई थी. उनके अलावा मूवी में ओम पुरी, आकाश खुराना, अनंत नाग, तेज साप्रू अहम भूमिका में नजर आए थे. फिल्म का बजट तकरीबन 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन मूवी ने उस समय पर 2 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया था.
बता दें कि 1992 में आई हॉरर फिल्म 'रात' ने खूब प्रॉफिट कमाया. इस फिल्म ने उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. वहीं आप इस मूवी को डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं. इसके आलवा आप इस फिल्म को फ्री में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. ये फिल्म आम हॉरर फिल्मों की तरह अचानक डराने वाली नहीं है.बता दें कि फिल्म की IMDB रेटिंग 10 में से 7.1 की है, जो आज के समय में कई बड़ी हॉरर फिल्मों की नहीं है.